30. jún 2003 o 11:00

Inspiral Carpets * Cool As

Mute 2003

Začiatkom 90. rokov patrili Inspiral Carpets k najväčším objavom britskej gitarovej nezávislej scény. Stihli vydať štyri albumy a v polovici 90. rokov sa vyčerpali a rozpadli. Pre fanúšika musí byť tento dvojdiskový výber ich najlepších pesničiek, ku ktorému je pridané DVD so záznamom koncertu tejto manchesterskej legendy, všetkých historických klipov s aktuálnym rozhovorom zo súčasného spomienkového turné, malým rajom. Raritou Cool As je coververzia skladby Tainted Love, ktorú prednedávnom naspieval aj Marilyn Manson.

Skin * Fleshwounds

EMI 2003

Z tvrdej rockovej hudby do popu si odskočila čierna speváčka Skin, donedávna známa z pôsobenia v britskej skupine Skunk Anansie. Recenzenti píšu, že je to album pre opustené dievčatá. Je však aj pokus energickej speváčky postaviť sa na vlastné nohy a vymaniť sa z vplyvu jej bývalej skupiny, kde tvrdšie hudobné smery diktovali predovšetkým muži. Fleshwounds obsahuje množstvo naliehavých balád a posmutnené nálady (pamätáte sa na pesničku Skunk Anansie Charity?). Prvý singel Trash sa už vyhráva v rádiách.

Yeah Yeah Yeahs * Fever To Tell

Universal 2003

Obrovský úspech newyorských The Strokes pomohol dvojčlennej skupine The White Stripes a tí zasa pomohli Yeah Yeah Yeahs. Zopár akordov zbustrovanej gitary, rachotivé bicie – vraj punkrock neznel nikdy tak surovo ako v prípade tejto newyorskej skupiny. Jej speváčka Caren O je niekde medzi nebohou Nico a dnes už kultovým Johnom Spencerom, zvyšná dvojica hudobníkov žmýka z nástrojov, čo sa dá, na spôsob Joy Division, The Clash alebo The Velvet Underground. Jednoducho, garažová hudba pre pokročilejších.

Macy Gray * Trouble With Being Myself

Sony Music 2003

Americká speváčka má problémy sama so sebou. Vo svojich textoch akoby stále uháňala niekoho, kto nemá o ňu záujem, píšu kritici. Jej najnovší album je ušitý v tom istom strihu ako jej predchádzajúce nahrávky, len, bohužiaľ, chýbajú hitovky, ktoré ovenčili jej prvé platne. Soulové balady a funkové skladby na Trouble With Being Myself však znejú skôr ako reklamné pesničky na nemenované výrobky než ako hodnotné a originálne skladby.

(peb)