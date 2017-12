Vo veku 96 rokov zomrela ďalšia hollywoodska legenda Katharine Hepburnová

30. jún 2003 o 3:44 TASR

Washington 30. júna (TASR) - Svet filmu prišiel po Gregorym Peckovi v krátkom čase o ďalšiu hollywoodsku legendu. Vo veku 96 rokov zomrela vo svojom dome v štáte Connecticut americká herečka Katharine Hepburnová. Oznámila to v noci nadnes televízna stanica ABC.

Hepburnová, prezývaná aj "prvá dáma filmu" alebo "Katarína Veľká", zomrela v kruhu svojej rodiny. Herečka trpela okrem iného Parkinsonovou chorobou a v ostatných rokoch bola viackrát v nemocnici.

Stelesňovala zvyčajne odvážne, temperamentné a slobodomyseľné ženy. Napriek svojmu veľkému dramatickému potenciálu si nakoniec získala publikum najmä komediálnymi rolami.

Počas jej života ju nominovali dvanásťkrát na Oscara, pričom sošku získala štyrikrát. Uvedený rekord prekonala až tento rok Meryl Streepová s 13 nomináciami. Americký filmový inštitút (AFI) vyhlásil Hepburnovú v roku 1999 za najväčšiu ženskú legendu filmového plátna všetkých čias.

Prvého Oscara získala už za svoj tretí film Ranná žiara z roku 1933. Poslednú pozlátenú sošku dostala za úlohu vo filme Na Zlatom jazere (1981), v ktorom hrala po boku Henryho Fondu. Ďalšie dva Oscary získala za snímky Hádaj, kto príde na večeru (1967) režiséra Stanleyho Kramera a Lev v zime (1968).

Katharine Hepburnová sa narodila 12. mája 1907 v Hartforde, štát Connecticut. Svoju kariéru začala na Broadwayi. Po zisku prvého Oscara prišla menšia kríza, ale v roku 1938 sa vrátila na výslnie vo filme Howarda Hawksa Leopardia žena, po ktorom nasledovala klasická komédia Príbeh z Filadelfie (1940).

Úspešné 40. roky znamenali pre Hepburnovú stretnutie s jej filmovým i životným partnerom Spencerom Tracym. Hrala s ním v deviatich filmoch, ktorých témou bol často komediálne ladený boj pohlaví. Neskorší hollywoodsky pár snov stál prvýkrát spolu pred kamerou vo filme Woman of the Year (1942).

Najvydarenejšia z tejto série bola zrejme snímka Georgea Cukora Adamovo rebro (1949). Ich posledné spoločné dielo Hádaj, kto príde na večeru (1967), ktoré pranierovalo skrytý rasizmus bielych Američanov, sa stalo podľa kritikov najdôležitejším americkým filmom vôbec. V tom istom roku Tracy zomrel a Hepburnová bola do poslednej chvíle pri ňom. Obaja sa nikdy nevzali, pretože rozvod so svojou manželkou katolík Tracy odmietal, najmä kvôli svojmu postihnutému dieťaťu. Hepburnová to akceptovala a starala sa o to, aby alkoholizmom trpiaci Tracy naďalej dostával filmové úlohy.

Nezabudnuteľná zostane Hepburnová v úlohe starnúcej misionárky, ktorú stvárnila po boku Humphreyho Bogarta v snímke Africká kráľovná (1951) režiséra Johna Hustona. Až do 70. rokov zostala pre svoju mnohostrannosť, vtip a vitalitu jednou z najvyprofilovanejších herečiek Hollywoodu.

"Smrti sa nebojím," povedala raz, keď diktovala svoje zážitky jednej biografke. "Bola som jedným z najšťastnejších ľudí." V rozhovore pre agentúru AP v roku 1990 tento názor doplnila: "Nemám strach z pekla a na nebo sa tiež neteším."

Hepburnovej prezývka Katarína Veľká sa spája so začiatkom jej kariéry. V roku 1928 dostala v Baltimore prvú väčšiu divadelnú úlohu v hre Cárovná. Na predstavení chodila na okraj javiska, kde sa nechala oslavovať nadšeným publikom.

V roku 1987 vyšla Hepburnovej kniha spomienok The Making of The African Queen. Kritika sa pochvalne vyjadrovala aj o jej pamätiach s názvom Me (Ja), ktoré vyšli v roku 1991 a v ktorých prvýkrát písala o vzťahu so Spencerom Tracym.

Na pamiatku legendárnej herečky sa Broadway v New Yorku ponorí v utorok večer o 20.00 h miestneho času nakrátko do tmy. Vykonávateľka testamentu oznámila, že na želanie Hepburnovej sa nebude konať bohoslužba.