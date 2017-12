Hugh Grant zaplatil za večeru 290 000 eur

BRATISLAVA 29. júna (SITA) - Tak draho ako herec Hugh Grant doteraz asi nikto nevečeral. Na dražbe v prospech nadácie Eltona Johna zameranej proti AIDS sa zapojil do súboja o pozvánku na večeru s týmto skvelým spevákom. V záverečnom dueli s nemenovaným po

dnikateľom sa mu podarilo zvíťaziť ponukou

290 000 eur. So súhlasom porotcu zaplatil svoju poslednú ponuku, na Grantov gentlemanský návrh, aj anonymný podnikateľ a mohol sa tak tiež zúčastniť na večierku. Po večeri s Eltonom a jeho partnerom Davidom Furnishom sa potom Hugh Grant do noci zabával so Sarah Fergusonovou, Kylie Minogue, Naomi Campbellovou, Stingom a svojou bývalou priateľkou Liz Hurleyovou. Na celej akcii vo Windsorskom sídle Eltona Johna sa zúčastnilo 500 hostí.