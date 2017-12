Hammel "zaspal" na Rolincovej koncerte

30. jún 2003 o 16:30 TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - Spevák Pavol Hammel takpovediac "vypiekol" s Darou Rolins. V okamihu, keď mal počas jej bratislavského koncertu vyjsť na pódium a spievať, diskutoval v zákulisí, a tak namiesto neho spievala Misha.

Na záverečnom koncerte v rámci Dara Rolins Tour 2003, ktorého bol hosťom, tak nechtiac nechal nič netušiacu speváčku ohlasujúcu jeho príchod stáť osamotenú na pódiu. "No, Pali sa nakoniec našiel, trochu so mnou vypiekol, ale to sa stáva," smeje sa Dara s tým, že napriek takýmto drobným nepríjemnostiam turné naplnilo jej očakávania. "Čakala som ľudí a tí prišli. Poznali moju hudbu a spievali si moje pesničky, čo viac môžem chcieť," hovorí nadšene. Hosťami jej turné boli okrem Paľa Hammela a Mishe aj spevák Robo Papp a pražská speváčka Vera pochádzajúce z Juhoafrickej republiky. Tú Dara stretla náhodou pri nákupe oblečenia. Dali sa vraj do reči, a potom to už podľa jej slov išlo veľmi rýchlo.

Výrazným nedostatkom bratislavského koncertu však bolo nekvalitné ozvučenie. "Vždy to tak je. Človek sa snaží, aby to v rodnom meste bolo čo najlepšie, no stane sa milión maličkostí. Ale dohrali sme, Pali sa nakoniec našiel, takže je všetko v poriadku," hovorí speváčka a dodáva, že napriek tomu ju turné ani v najmenšom nesklamalo. Medzi drobné nepríjemnosti zaradila dvadsaťsekundový výpadok prúdu v Košiciach a opuchnutý nos tanečníčky, ktorú jeden člen tímu udrel na ostravskom koncerte do nosa a museli ju dokonca ošetriť v nemocnici.

"Teraz sa teším domov, na svoju posteľ, ktorú som nevidela pekne dlho a na svojho psíka. Teším sa na to, že budem mať niekoľko dní voľna. V auguste ma ešte čaká sťahovanie do môjho nového bytu. Už je dostavaný, behom turné sa robili posledné úpravy, takže som fakt zvedavá na zmeny, lebo som tam nebola už tri týždne," hovorí o svojich plánoch na nasledujúce obdobie. Koncom leta by sa tiež mala podrobiť operácii cysty, ktorú jej lekári diagnostikovali pred niekoľkými mesiacmi. Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.