Viac ako 520 gitaristov si v USA zahralo song Guthrieovcov a vytvorilo rekord

Portland 30. júna (TASR) - Viac ako 520 gitaristov sa vďaka hodinovému vystúpeniu v americkom štáte Oregon prebojovalo do Guinnessovej knihy rekordov.

30. jún 2003 o 15:30 TASR

Jedinou skladbou, ktorú v nedeľu zaradili "do repertoáru", bol song This Land is Your Land Woodyho a Arla Guthrieovcov.

Zoskupeniu amatérskych i profesionálnych hráčov na gitaru pomohla v úvode s udaním taktu rytmická skupina. Text a akordy skladby mali účastníci úspešného pokusu o rekordný zápis upevnené na košeliach, a to na chrbtoch tak, aby ich mali pred očami spoluhráči.

Monica Beemerová, organizátorka podujatia, ktorého výťažok poputuje na charitatívne účely pre bezdomovcov, sa nechala počuť, že na budúci rok sa uskutoční pokus o prekonanie tohtoročného rekordu.