Bertoluccimu udelia na MFF v Benátkach Zlatého leva za celoživotné dielo

30. jún 2003 o 18:00 TASR

Rím/Benátky 30. júna (TASR) - Zlatého leva za celoživotné dielo udelia na 60. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach svetoznámemu talianskemu režisérovi Bernardovi Bertoluccimu. Informuje o tom rímsky denník La Repubblica.

Rovnakej pocty by sa malo dostať aj jednému zahraničnému filmárovi, ktorého meno však na verejnosť ešte nepreniklo.

Program festivalu, ktorý sa uskutoční v dňoch 27. augusta-6. septembra, zverejnia oficiálne koncom júla. Už teraz sa však špekuluje o účasti mimoriadne kvalitnej konkurencie.

V Benátkach by vraj nemali chýbať najnovšie diela Ingmara Bergmana, Emira Kusturicu, Jane Campionovej a Petera Weira, pričom v súťažnej sekcii by mala mať podľa neoficiálnych informácií mimoriadne zastúpenie americká kinematografia. O Zlatého leva by sa mali uchádzať snímky Matchstick Men Ridleyho Scotta s Nicolasom Cageom, Intolerable Cruelty bratov Coenovcov, či The Company Roberta Altmana. Vylúčená nie je ani účasť Woodyho Allena s filmom Anything Else a Quentina Tarantina s dielom Kill Bill.