Keď sa Klaus s Knížákom kŕmia

V záhrade novootvorenej pražskej galérie Futura stojí dvojobjekt umelca Davida Černého, o ktorom noviny spokojne píšu, že „si zavaril na ďalší škandál“. Sú to dve obrovské ohnuté ľudské telá - od chodidiel po zadok vyzerajú reálne, ale sú bezpohlavné.

1. júl 2003 o 12:30

Objekty Davida Černého. FOTO - JAN H. VITVAR

Potom sa zužujú a končia v stene. K obom je pristavený rebrík, a keď po ňom divák vylezie, môže strčiť hlavu do otvoru zadku a uvidí tam videoprojekciu: v jednom zadku kŕmi prezident Václav Klaus kašou riaditeľa Národnej galérie Milana Knížáka, v druhom je to obrátene. Obaja sú spokojní a k tomu im hrá pieseň We are the Champions od Queen.

Tank č. 23

Klaus a Knížák si navzájom v rôznych politických otázkach nahrávajú už dlho. Knížák za Klausovu stranu dokonca neúspešne kandidoval do Senátu. Obaja sa aj osobnostne podobajú - môžeme dokonca povedať, že Klaus je pre politiku tým, čím Knížák pre výtvarné umenie.

David Černý je umelec-škandalista, ale ten termín je už sprofanovaný. David Černý nevyužíva pozornosť médií na to, aby sa o ňom písalo, ale skôr preto, že tá pozornosť sa jednoducho stáva neoddeliteľnou súčasťou jeho akcií. Najväčšiu získal, keď na začiatku deväťdesiatych rokov natrel na ružovo pomník oslobodenia Prahy Sovietskou armádou - tank č. 23, ale súčasne sú známe aj jeho ďalšie diela na verejných priestranstvách: kráčajúci Trabant, mininká, lezúce po žižkovskej televíznej veži či sv. Václav na zavesenom zdochnutom koni v pasáži Lucerna.

Česká politika so svojím mravným relativizmom ho rozčuľuje a slobodne sa k nej vyjadruje. Keď Klausa zvolili poslanci s pomocou komunistov za prezidenta, povedal novinárom, že presne nevie, či jeho pocity sú „o zvracaní alebo o emigrácii“. Nechuť medzi ním a Knížákom je tiež dávna - riaditeľ Národnej galérie ho neznáša. Výtvarní kunsthistorici dokonca tvrdia, že sa v ňom vymedzuje voči „svojmu nástupcovi“, ktorý preberá vedúcu rolu v českom akčnom umení. David Černý patrí tiež medzi autorov petície ‚S komunisty se nemluví‘, ktorú za pár týždňov podpísali tisíce ľudí.

Obraz Česka

V sochách s otvorenými zadkami v podstate len dopovedal to, čo iní píšu do novín a o čom sa dnes baví „politizujúce“ Česko. Pokiaľ veci niečo dáva škandálny rozmer, sú to skôr „inštitucionálne súvislosti“.

Centrum súčasného umenia Futura začalo činnosť výstavou Survey 03, do ktorej patria práve Černého objekty. Výstava sa mala konať v rámci sprievodných programov prvého Pražského bienále, ktorého prezidentom je Milan Knížák a oficiálne ho zaštiťuje Václav Klaus. Riaditeľ bienále Giancarlo Politi však v nedeľu vyhlásil, že žiadne sprievodné akcie nebudú. Futura síce Černého objekty vystavila, ale vedľa umiestnila oznam, že sa od nich dištancuje.

Prezident sa nevyjadril, ale jeho hovorca prekvapujúco vyhlásil, že u nás je „tradícia správneho angažovaného umenia veľká“. Milan Knížák nesklamal a povedal, že Černý je „zamindrákovaný chudák“. A Černý? „Nazval by som to obrazom dnešného Česka. Je to v podstate taká zľahčujúca metafora.“

ADAM DRDA, Praha