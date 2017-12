Potlesk pre Pavarottiho

1. júl 2003 o 8:30

Dvetisíc lístkov bolo už mesiace vypredaných, cena sa pohybovala okolo 700 eur na čiernom trhu. Na koniec Toscy v Nemeckej opere ho publikum mnoho, mnohokrát vytlieskalo pred oponu. V úlohe milovníka Maria Cavaradossiho prerušovali jeho spev výkriky bravo. No niektoré patrili aj jeho brazílskej partnerke Eliane Coelhovej, ktorá v poslednej chvíli zaskočila za Američanku Carol Vanessovú.

Publikum bolo šťastné, kritika zdržanlivá. „Zatiaľ čo iným sa vekom hlas zlomí a farba hlasu stmavne, žiarivá sila Pavarottiho tenoru znovu kolíše. To je nezameniteľný Pavarotii. Zrejme preto znie jeho spev zosilnený mikrofónom stále rovnako presvedčivo, ale nemilosrdné operné pódium už ponúka z neho len odlesk.“ A denník Süddeutsche Zeitung: „Pavarotti sa už nevie vierohodne presadiť. Pre publikum je aj tak víťazom on. Budúci rok bude ten istý part spievať v New Yorku. Snáď mu niekto dobre poradí: vystúpenie by bola pekná, pokojná rozlúčka s opernou scénou.“ (eg)