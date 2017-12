Najlepší ročník Glastonbury

„Bol to najlepší ročník,“ zhodnotil tohtoročný britský hudobný festival Glastonbury 2003 jeho šéf Michael Eavis. Aj napriek tomu, že v nedeľu poriadne spŕchlo a fanúšikovia sa museli vyrovnať s prísnejšími bezpečnostnejšími opatreniami.

1. júl 2003 o 11:30

Tohtoročný festival Glastonbury. FOTO - ČTK

Beznádejne vypredaný festival, jedno z najprestížnejších rockových podujatí na svete, navštívilo tento víkend stotridsaťtisíc ľudí. „Po tridsiatich troch rokoch, sme to konečne zorganizovali správne. Po prvýkrát mi nezavolal nijaký sused, ktorý by sa sťažoval na hluk,“ povedal Eavis s prehnanou skromnosťou o akcii, ktorá prebieha na jeho obrovskom farmárskom pozemku v Somersete na západe Anglicka.

Tento rok boli na festivale aj najlepší headlineri. Podľa BBC Radiohead a R.E.M potvrdili, že sú stále na vrchole. Výdatne pršalo a odniesol si to dav, ktorý sa tešil na vystúpenia Mobyho, Manic Street Preachers a Feeder.

O kom sa na trojdňovom festivale ešte hovorilo? Predovšetkým o nádejach The Darkness. Podľa kritikov by mohli byť na budúci rok hlavnými headlinermi. Všetky generácie potešil jamajský reggae veterán Jimmy Cliff, zaujali Íri The Thrills, texaský popový klan The Polyphonic Spree a alternatívni The Flaming Lips.

Michael Eavis už oznámil, že má tri hlavné mená na budúci rok. Jedným z nich je americký spevák a skladateľ Prince, ďalšími by mali byť britskí Oasis a Paul McCartney.

Prvý ročník Glastonbury sa uskutočnil v roku 1970. Navštívilo ho tisíc ľudí a každý z nich dostal fľašu mlieka. Tento rok sa 112-tisíc vstupeniek vypredalo počas osemnástich hodín a cena jedného lístka, ktorý stál 105 libier, sa na čiernom trhu vyšplhala až na 600 libier.

Organizátori však neplánujú rozšíriť kapacitu festivalu. „Cítim, že je tu už dosť ľudí. Naplnili sme kapacitu, ďalej už nepôjdeme,“ dodal Eavis. (peb)