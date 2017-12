Na Pohodu prídu Cardigans s plnou výbavou

TRENČÍN - Hviezdy festivalu Bažant Pohoda, The Cardigans, sa objavia v Trenčíne s plnou výbavou a efektmi vďaka výnimke, povoľujúcej vnútroštátnu kamiónovú dopravu v prípade kultúrnych podujatí. „Skupina pricestuje aj na Slovensko s kamiónom so špeciálnym

1. júl 2003 o 10:30

i pódiovými dekoráciami, ktoré majú aj prostredníctvom krištáľových lustrov navodiť komornú atmosféru,“ uviedla jedna z organizátoriek festivalu Katarína Ovečková.

Nový singel Cardigans You are the Storm v súčasnosti rotuje v slovenských rádiách a fanúšikovia skupiny si ho budú môcť vypočuť naživo na Bažant stage 18. júla. Lístky na festival za zvýhodnenú sumu 690 Sk sú už u všetkých predajcov vypredané. Aktuálna cena lístka na oba festivalové dni je 750 Sk a platí do 13. júla, keď sa zvýši na 850 korún. (tasr)