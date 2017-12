Robbie Williams túži po deťoch

2. júl 2003 o 17:00 SITA

LONDÝN 2. júla (SITA) - Britský popový spevák Robbie Williams chce skoncovať so svojim búrlivým životným štýlom a neustálymi žúrmi. V rozhovore pre hudobný magazín Q sa dokonca priznal, že rozmýšľa o založení rodiny. "Môj život v Los Angeles bol kolotoč alkoholických večierkov a nezáväzného sexu. Až teraz som zistil, že to vedie jedine k sebanenávisti", tvrdí Robbie. V súčasnosti údajne "poľuje" na správnu partnerku, s ktorou by mohol mať deti. Pre svojho prvého potomka má už pripravené aj meno - bude sa volať Sunny.