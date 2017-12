Film Krysař je okamžitý zážitok

DO NAŠICH KÍN DNES PRICHÁDZA SNÍMKA, KTORÚ REŽISÉR FRANTIŠEK A. BRABEC NAKRÚCAL IBA 24 HODÍN

3. júl 2003 o 8:45 ĽUDO PETRÁNSKY

Petr Jákl ako Krysař. FOTO – BONTON FILM

Starobylá povesť o mužovi s píšťalou nemá začiatok ani koniec. Krysař po stáročia putuje od mesta k mestu a jeho tvár má mnoho podôb. V tajomných uliciach historickej Prahy ožil jeho príbeh len na jediný deň. Experimentálny film Krysař nakrútený počas necelých 24 hodín českého režiséra a kameramana FRANTIŠKA A. BRABCA (1955) prichádza dnes do slovenských kín.

V diabolskom tempe sa režisér filmov Kráľ Ubu a Kytice, či kameraman Svěrákovej Jízdy pokúsil o zápis do Guinnessovej knihy rekordov. „Krysařa by som prirovnal k jam-session,“ povedal pre SME Brabec. „Myslím, že všetci zúčastnení na ten deň nikdy nezabudnú. Možno už nikdy nič podobné nezažijú. A to bol hlavný dôvod zanechať z tohto stretnutia záznam. Pokiaľ možno na rovnakej vlne, na akej sme boli celý deň naladení.“

Punk film

Prvá klapka Krysařa sa ozvala na Silvestra pri pražskom Rudolfíne o desiatej dopoludnia, posledný záber sa skončil na Nový rok o 9.45 h v Kaplnke svätej Anny. Vznikol film v priamom prenose. Prečo?

„Improvizácia za kamerou, prežiť neopakovateľné, pretože čas vymedzený na nakrúcanie vám to inak realizovať nedovolí - to bol adrenalín, ktorý nás hnal dopredu,“ hovorí František A. Brabec. „Bolo lákavé neopakovať donekonečna scénu, ktorá sa dá zaznamenať v origináli možno len na jeden záber kamery. Strhnúť do takej istej situácie najmä hercov. Okamžitý zážitok, happening, pop art, či punk film, ako projekt nazval Richard Krajčo.“

Do titulnej role obsadil režisér dvadsaťdeväťročného Petra Jákla. Šesťnásobný majster republiky v jude má päťročnú skúsenosť ako filmový kaskadér, posledné dva roky sa venuje najmä herectvu. Objavil sa napríklad ako zabijak Kolya v americkom akčnom filme xXx. Podľa Petra Jákla by mal mať jeho Krysař aj niečo z akčného hrdinu, ktorý nebojuje len píšťalou.

Predstaviteľku hlavnej ženskej role Agnes, Ester Geislerovú, označil režisér za najkrajšie české dievča súčasnosti. Osemnásťročná študentka výtvarnej školy je nielen vyhľadávanou modelkou, ale nakrútila aj niekoľko televíznych filmov a rozprávok. Kristiána vytvoril frontman skupiny Kryštof Richard Krajčo.

Nech žije kráľ!

Krysař sa teda objavil ako prízrak, a tak aj zmizol. Ako obnovený divadelný muzikál Daniela Landu pôsobí v Čechách a na Slovensku dlhšie. „Dostal som od Dana plnú dôveru,“ hovorí Brabec. „Dan videl až kompletne hotový film a k hudobnej dramaturgii mal len jedinú pripomienku. Tú som akceptoval.“

V Čechách mal netradičný film Krysař premiéru začiatkom marca. Privítanie bolo zväčša pozitívne, hoci recenzenti našli v Brabcovom experimente aj slabšie momenty: menšiu čitateľnosť rozhodujúceho polnočného súboja zbraní dvoch čističov - Krysařovej píšťaly a Ďáblových zvonů, alebo určitú monotónnu manieru všadeprítomného karnevalového sprievodu. Ako sa na svoj film pozerá Brabec s odstupom času?

„Niektoré scény z filmu vidím pri výrobe aj tisíckrát a vtedy ťažko môžete mať súdnosť čo je a nie je dobré. Všetky filmy sa určite dajú urobiť inak, lepšie, ale kedy je ten správny čas na opravy? Možno by sa niektoré filmy ani nedostali k divákom, pretože by ich tvorcovia stále vylepšovali. Kráľ je mŕtvy - nech žije kráľ! Tak uzavieram prácu na všetkých svojich filmoch. Pri realizovaní projektu mu odovzdávam maximum. Tak, aby som si mohol povedať, že v danej chvíli som to lepšie nevedel. Samozrejme, viem o chybách pri všetkých svojich projektoch - o tom niet pochybnosti.“