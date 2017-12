Alain Delon nekončí, vzal na milosť Hollywood

Presne na štart predaja svojich najúspešnejších filmov na DVD šesťdesiatsedemročný Alain Delon, jedna zo živých inštitúcií francúzskeho filmu v rozhovore pre denník Le Monde oznámil, že si zahrá v drobnej role v pripravovanom filme hollywoodskeho režiséra

3. júl 2003 o 9:00

Johna Woo, známeho širokému publiku hlavne vďaka filmu Mission Impossible 2. Pôjde o remake filmu francúzskeho režiséra Melvilla, Cercle Rouge, z roku 1970, v ktorom hral hlavnú rolu.

Jeho návrat je prekvapením: roku 1988 vyhlásil, že s filmovou kariérou končí a že už chce pracovať len pre televíziu. Okrem toho doteraz vždy odmietal spolupracovať s Hollywoodom. Zdá sa, že pre Johna Woo urobil výnimku. „Jeho filmy boli vždy pod výrazným vplyvom Jeana Pierra Melvilla,“ tvrdí Delon v Le Monde. „Keď som sa stretol s Johnom Woo, povedal som mu, že Melville by bol naňho hrdý.“

Nielen John Woo dokáže Delona vlákať späť do filmového biznisu. „Keby som mal ponuku od Bessona, Polanského alebo Spielberga, bral by som to.“ Hlavne spolupráca s Lucom Bessonom by sa mu páčila. „Som si istý, že mi raz nejakú rolu ponúkne. Než budem mať 98 rokov, aspoň dúfam.“

Až na Bessona však dnešný francúzsky film vidí dosť bezútešne. Je to „starý muž na umretie“. Delon sám je však z inej, „mimoriadnej éry“. On je už tvár z minulosti, no nemá s tým problém. „Vo svojej oblasti som hlava štátu.“

S mladšími kolegami ako Gérard Depardieu sa nechce porovnávať. Depardieuova kariéra má podľa neho ďaleko k tej jeho, aj k Belmondovej. „Ale možno to ešte príde. Želám mu to.“ (puk)