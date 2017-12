Hluční Motörhead sú hviezdou festivalu pri Rimavskej Sobote

3. júl 2003 o 11:00

Motörhead. FOTO – ROCK POP CORGOŇ

BRATISLAVA – Tento štvrtok, piatok a sobotu ovládne areál rekreačného strediska Kurinec pri Rimavskej Sobote iba hudba. Letný Rock Pop Corgoň 2003, druhý najväčší hudobný festival na Slovensku, cez víkend ponúkne dve veľké mená – legendu Motörhead a lotyšských Brainstorm. Organizátori očakávajú, že na trojdňovú akciu, ktorá sa orientuje na tvrdšie rockové žánre, zavíta desaťtisíc ľudí. Tretí ročník festivalu nadväzuje na tradíciu rovnomenných podujatí v Bratislave, v rámci ktorých sa predstavili hviezdy ako Peter Gabriel, Faith No More, Status Quo, Whitesnake, Erasure a Chuck Berry. Celkovo zahrá 41 skupín.

Festival sa začína už dnes, keď vo večerných hodinách vystúpia skupiny Lážo Plážo, After All z Maďarska, For Sale a na záver popmetalové slovenské legendy Dereš a Tublatanka. Program sa bude priebežne odohrávať na troch pódiách. V piatok v obedňajších skupinách sa predstavia skupiny Tiro De Gracia, Príjemná spoločnosť, Wayd a Hazydecay z Česka. Hlavné pódium potom bude patriť neopunkovým Vanilla Club a crossoverovým No Gravity. Po nich vystúpi legenda slovenského punkrocku Ex-Tip.

Prvou zahraničnou hviezdičkou na festivale bude Ronald Parker a jeho The Psychedelics, americko-nemecká formácia, hrajúca funk, džez, hip-hop a rock s odkazom Jimiho Hendrixa. Ronald Parker je bývalým členom skupiny Vanilla Ice a Kool and The Gang. Po Desmode sa publiku predstaví legenda maďarského heavy metalu Pokolgep.

Záver festivalu bude patriť hlavnej hviezde Motörhead, vraj najhlasnejšej skupine sveta. Odborníci tvrdia, že sila zvuku, ktorý skupina vytvára, je dvaapolkrát silnejšia, ako keď štartuje Boening 777. Táto britská skupina, kombinujúca všetky možné tvrdé žánre od speed metalu, hardrocku a punku, sa presadila už koncom 70. rokov zo svojím špinavým a ostrým zvukom, ktorý si stráži dodnes. Za úspechom skupiny stojí osoba speváka, skladateľa a basgitaristu Lemmyho Kilmistera.

Sobotný deň otvoria nádeje Black Widow, Sklo 2200, Forma, Naša Vec a po nich stále viac známejší Ska Pra Šupina. Fanúšikovia sa určite môžu tešiť na vystúpenie ostravských Kryštof. Medzi tvrdými kapelami sa bude musieť obracať objav tohtoročných Aurelov Misha.

Hneď po nej vystúpia Gladiator a vyvrcholenie celého festivalu by mali zaobstarať lotyšskí Brainstorm. Indie-popová skupina práve vydáva nový album A Day Before Tomorrow. Lotyši sa v roku 2000 presadili na cenách Eurovízie v Štokholme, keď s piesňou My Star skončili na treťom mieste. (peb)