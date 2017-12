Marek Vašut môže hrať Lenina, Masaryka aj Klausa

3. júl 2003 o 13:00 TASR

Bratislava 3. júla (TASR) - Na vodcu svetového proletariátu Vladimíra Iľjiča Lenina sa na prahu štyridsiatky čoraz viac ponáša jeden z českých hereckých sexsymbolov - Marek Vašut. "Dosť často to počujem od ľudí," pripúšťa známy herec, ktorého momentálne môžeme vidieť v našich kinách v komédii režiséra Zdeňka Trošku Kameňák.

Aj keď si Vašut od začiatku kariéry budoval imidž "zlého chlapca" (Kamarát do dažďa II.), nikdy ho vraj nenapadlo, že to dopracuje až k takému ďzloduchoviď. "S tým nemôžete počítať. Žiaden chlap totiž nepočíta s tým, že začne plešatieť. Keby mi zostala moja bohatá zlatá hriva, garantujem vám, že by vo mne Lenina nikto nepoznal," smeje sa Marek Vašut, v posledných rokoch jeden z najobsadzovanejších českých hercov v zahraničných filmoch nakrúcaných v Čechách (Mission impossible, Blade II., XXX, Deti planéty Duna). Paradoxne tak celkom nedávno stvárnil vo filme Korene zla blízkeho priateľa Adolfa Hitlera.

"Bol som namaskovaný, takže už som Lenina nepripomínal. Ale keď si dám napríklad na nos cviker a trochu vcucnem tvár, vraj sa ponášam na prezidenta Masaryka. A keby som si nechal trochu narásť vlasy,...vlastne nasadiť parochňu, oholil sa a dal si príslušné okuliare, možno by som vyzeral ako súčasný prezident Václav Klaus," opisuje výhody svojej premenlivej tváre 43-ročný herec. Ako správny profesionál je už vraj celkom pripravený zahrať si Václava Klausa aj v prípadnom životopisnom filme. "Mladého bude hrať niekto iný, a ja môžem hrať Klausa premiéra a prezidenta," hovorí Marek Vašut. Ak by mu to aj s Klausom na filmovom plátne nevyšlo, ešte stále mu však zostanú dve výrazné herecké možnosti - Lenin alebo Masaryk...

