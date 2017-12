Jennifer Lopezová je vraj doma najradšej nahá

BRATISLAVA 2. júla (SITA) - Známa latinskoamerická speváčka a herečka Jennifer Lopezová zase raz navnadila paparazzov. V rozhovore pre časopis Beverly Hill 213 o sebe prezradila, že sa vo svojom byte pohybuje najradšej úplne nahá. "Sedávam nahá pri raňajk

3. júl 2003 o 11:38 NULL

ách a všetci okolo mňa sú oblečení. Nevadí mi to, pretože sú to všetko buď ženy alebo homosexuáli." Má to vraj zaužívané od malička, pretože v ich rodine doma vždy všetci chodili nahí. "Taká bola aj moja matka, aj moje sestry," povedala Lopezová.