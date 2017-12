Herečka Sharon Stonová už nežije s manželom

3. júl 2003 o 17:30 TASR

New York 3. júla (TASR) - V Hollywoode sa rozpadlo ďalšie hviezdne manželstvo. Podľa denníka New York Post oddelenými cestami kráčajú americká herečka Sharon Stonová a jej manžel Phil Bronstein, ktorý je šéfredaktorom novín San Francisco Chronicle.

Ich manželstvo vydržalo päť rokov. V roku 2000 si dvojica adoptovala dieťa. Dôvod rozchodu nie je známy.

Bronstein sa vysťahoval so spoločného domu v Los Angeles po tom, ako sa jeho manželka vrátila z nakrúcania svojho nového filmu A Different Loyalty. Do rozvodového konania zatiaľ neboli zapojení právnici.