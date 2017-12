Tri modré hlavy Blue Man Group dobývajú Ameriku cez rock

4. júl 2003 o 10:00

FOTO - REUTERS

Sú holohlaví, modrí a túžia sa stať rockovými hviezdami. Blue Man Group, avantgardná skupina troch divadelníkov, pochádzajúcich z New Yorku, práve vydáva druhý album The Complex. Matt Goldmanm, Chris Wink a Phil Stanton založili skupinu troch modrých hláv v roku 1987 a do širšieho povedomia sa dostali dokonale prepracovanými predstaveniami po celých Spojených štátoch, vtipne kombinujúcich divadlo, hudbu a mediálnu kultúru. Ich humor sa zaobíde takmer bez slov.

Minulý rok a predstavili rockovému publiku účasťou na turné zvukového „inžiniera“ Mobyho, teraz vydávajú kolekciu The Complex, na ktorú si prizvali niekoľko známych mien. Folkrockový pesničkár Dave Matthews naspieval vokály na prvý singel Sing Along, v ďalších skladbách prispeli spevák britskej skupiny Bush Gavin Rossdale, ako aj člen virtuálnej skupiny Gorillaz Dan The Automator. Pulzujúci hit s Rossdalom, The Current, práve znie z nového pokračovania trháka Terminátor 3: Vzbura strojov.

Blue Man Group v súčasnosti vyrazili na svetové turné The Complex Rock Show, pri ktorej im bude pomáhať pódiový dizajnér Marc Brickman, známy zo spolupráce so skupinou Pink Floyd. A čo možno očakávať od ich rockovej šou? „Predovšetkým bubny vyrobené z elektroniky.

A trojrozmerné animované medúzy!“ povedal magazínu Q Matt Goldmann.

Predstavenia Blue Man Group sú zmesou divadelného performance, perkusívnej hudby, vizuálneho umenia a nových médií, do ktorých s obľubou zapájajú publikum. Ich výpravné šou v New Yorku, Bostone, Chicagu a v Las Vegas sú vypredané. „Toľko zábavy… museli by ste to prežiť, aby ste uverili,“ napísali o zážitku s troma modrými hlavami v denníku Chicago Tribune.

Ich debutový album Audio bol nominovaný na cenu Grammy v kategórii najlepší popový inštrumentálny album. Blue Man Group sú aj autormi televíznych performance, ktoré boli nominované na prestížnu ceny Emmy. (peb)