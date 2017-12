Filmový Krysař Petr Jákl pútal pozornosť aj v Hollywoode

4. júl 2003 o 10:30 TASR

Bratislava 4. júla (TASR) - Titulná postava Krysařa v rovnomennom filmovom experimente českého režiséra F.A. Brabca bola prvou veľkou úlohu mladého českého herca Petra Jákla v ďdomácomď českom titule.

Bývalého profesionálneho športovca, desaťnásobného majstra Českej republiky v jude, skôr poznajú priaznivci amerických akčných filmov, keďže má za sebou úspešné snímky ako Bad Company (Česká spojka) s Anthonym Hopkinsom alebo XXX s veľkou hviezdou súčasnosti Vin Dieselom.

Tridsaťročný herec - amatér ktorý začínal ako filmový kaskadér priznáva, že štýlom hrania sú mu americké filmy bližšie než české. "Amíci tomu nechávajú voľný priebeh - povedali mi, rob tak, ako to cítiš, čo je pre mňa výhoda. Ich štýl hrania-nehrania ma začal baviť. V Čechách vás skôr učia, ako intonovať, ako otvárať ústa, takže až do Krysařa ma české filmy z tohto dôvodu veľmi nezaujímali," pripustil Petr Jákl. V Krysařovi, ktorý práve prichádza do slovenských kín, si však spolu s celým štábom vyskúšal experimentálny spôsob nakrúcania filmu za rekordný čas 24 hodín.

"Keď sme dokrútili, nemohol som sa spamätať z toho, že máme hotový celovečerný film a za dva mesiace je premiéra. Bol to jeden deň práce, takže to bolo úplne neuveriteľné. Druhá vec je, že sme robili 24 hodín v kuse v strašnej zime mínus 15 stupňov, čo bolo úplne šialené. Takže to malo plusy aj mínusy," hodnotí netradičnú skúsenosť Petr Jákl. Na svojom prvom veľkom českom filme však oceňuje jeho autentickú atmosféru, pretože bol nakrúcaný chronologicky. "Možno to nie dokonalý film po stránke technickej, ale z môjho pohľadu je dokonalý po stránke pocitovej," dodáva filmový Krysař, ktorý v minulom roku absolvoval intenzívnu polročnú hereckú stáž v Hollywoode.

Tam, kde sa nádejné krásne herečky strácajú medzi množstvom rovnako krásnych kolegýň, bol dvojmetrový statný mladý muž s hmotnosťou 115 kilogramov raritou. "Bol som tam bezkonkurenčne najväčší a ešte som mal odfarbenú hlavu na bielo kvôli filmu XXX, takže si ma dosť všímali a vzniklo veľa ponúk," spomína Petr Jákl. Napriek pozitívnemu profesionálnemu prijatiu by však v Amerike určite žiť nechcel. "Američania mi nevyhovujú ako ľudia. Mám rád Čechy, som rád doma a tam som bol nešťastný. Našťastie sa v Prahe nakrúca dosť veľa amerických filmov, čo je pre mňa veľká výhoda, lebo nemusím kvôli filmovaniu odchádzať do USA," teší sa.

Zatiaľ posledný film, prvú komédiu, nakrútil tento rok opäť v Prahe a opäť s americkým štábom. "Pracovný názov je Hnusní Američania, takže predpokladám, že ho zmenia," smeje sa Petr Jákl, ktorý má v smerovaní svojej hereckej dráhy celkom jasno. "Zatiaľ sa cítim ako ryba vo vode v akčných filmoch, pretože ma to baví a teraz sa mi páčilo robiť aj komédiu. Ale rozhodne by som sa nechcel púšťať do nejakých psychologických drám. Na to asi momentálne nemám herecky, ale hlavne, by ma to nebavilo, takže by som to asi nerobil dobre," uzatvára.

