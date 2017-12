Soulová legenda Barry White zomrel vo veku 58 rokov

Los Angeles 5. júla (TASR) - Americká soulová legenda, spevák Barry White zomrel v piatok v nemocnici v Los Angeles vo veku 58 rokov. Informoval o tom jeho manažér. White trpel zlyhaním obličiek spôsobenom dlhoročným vysokým krvným tlakom.

5. júl 2003 o 10:02

Dvojnásobný držiteľ hudobnej ceny Grammy, známy plným hlbokým hlasom, prekonal v máji mozgovú príhodu. Podľa svojej dcéry Shaheary

dúfal, že znova nadobudne dostatok síl na to, aby sa mohol podrobiť transplantácii obličiek. V nemocnici bol na dialytickej liečbe od minulého septembra.

Sentimentálnymi baladami ako Can't Get Enough of Your Love či You're the First, The Last, My Everything sa spevák narodený v texaskom Galvestone postaral o hudobný sprievod nespočetných večerí pri sviečkach a nočných schôdzok.

Po práci na viac než tucte albumov v 70. rokoch Whitova kariéra v ďalšom desaťročí upadla. Pokúšal sa o menšie návraty, väčší sa mu

podaril až v roku 1994 albumom The Icon Is Love. Pieseň Practice What You Preach sa stala jeho prvou hitparádovou jednotkou po 17 rokoch.

Úspech White zaznamenal aj ako skladateľ, dirigent inštrumentálnych nahrávok a hudobný producent. Koncom 90. rokov sa jeho piesne objavovali v televíznom seriáli Ally McBealová, v ktorom si tiež zahral sám seba, i v animovanom seriáli Simpsonovci. Hoci jeho popularita dosiahla vrchol v polovici 70. rokov, Whitovi udelili oneskorené uznanie v roku 2000, keď získal svoje prvé dve ocenenia Grammy za singel Staying Power z rovnomenného albumu

z roku 1999.

V tomto roku Whita donútili chronické ťažkosti s vysokým tlakom zrušiť viacero vystúpení a na krátko ho hospitalizovali. K pozostalým patrí jeho osem detí z dvoch bývalých manželstiev, vnúčatá a družka Catherine Dentonová.