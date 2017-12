Hřebejk: Obsadzovanie slovenských hercov do českých filmov má tradíciu

Karlove Vary 5. júla (TASR) - S gloriolou najnavštevovanejšieho tohtoročného filmu v domovských Čechách súťaží na filmovom festivale v Karlových Varoch tragikomédia Pupendo režiséra Jana Hřebejka. Od marcovej premiéry ju v ČR videlo 750.000 divákov, takže tvorcovia už momentálne dúfajú v dosiahnutie magickej miliónovej hranice.

Režisér úspešných filmov Musíme si pomáhať a Pelíšky opäť siahol k svojim osvedčeným hereckým predstaviteľom, v hlavných úlohách horkej komédie tak excelujú Bolek Polívka, Jaroslav Dušek a Eva Holubová, ku ktorým sa pridala herečka Vilma Cibulková.

Príbeh dvoch rodín žijúcich v normalizačných 80. rokoch minulého storočia v Československu na ideologicky opačných póloch vtedajšej spoločnosti, sa vyznačuje horko-smiešnym humorom typickým pre všetky Hřebejkove filmy.

"Ak Roberto Benigni povedal, že vážny film sa dá natočiť na akúkoľvek tému, potom to isté podľa mňa platí aj o komédii," vyhlásil režisér Hřebejk s tým, že tragikomédia Pupendo podľa neho nezľahčuje dobu, v ktorej sa odohráva. "Pre mňa je to vážny film a myslím si, že postavy tam prežívajú až existenciálne drámy," dodal úspešný tvorca, ktorý sa už pripravuje na svoj nový film Horem Pádem.

Ten by mal mať premiéru práve na budúcom ročníku karlovarského festivalu a tak ako vo všetkých Hřebejkových filmoch v ňom budú hrať aj slovenskí herci, presnejšie herečky Emília Vášáryová a Ingrid Timková.

"Obsadzovanie slovenských hercov do českých filmov má tradíciu, nie je to niečo, čo sme zaviedli my. Už vo filmoch Františka Vláčila alebo Jiřího Krejčíka hrali slovenskí herci hlavné úlohy. Mám pre nich veľkú priazeň a myslím, že vo filme česko-slovenská federácia ako by tým zostala," poznamenal Hřebejk.

Po troch spoločných filmoch sa však v pripravovaných príbehoch zo súčasnosti tentoraz nenašla úloha pre Bolka Polívku. "Videl som už veľa nepodarených filmov, v ktorých som nehral," zhodnotil dočasné prerušenie spolupráce pohotový komik Polívka.

