Po Pupende prichádza Hřebejk s Horem Pádem

Prvým filmom na festivale v Karlových Varoch bol Pupendo. Prvé ceny dostali britský režisér Stephen Fears a český oscarový Jiří Menzel Už po tridsiaty ôsmy raz sa začal v Karlových Varoch Medzinárodný filmový festival. Jeho prezident Jiří Bartoška, ktorý

7. júl 2003 o 9:00

Jan Hřebejk. FOTO - ČTK

prišiel v piatok na otvorenie prvým autom spoločne s ministrom kultúry Pavlom Dostálom a premiérom Vladimírom Špidlom, priniesol do mesta popri filmoch aj slnko.

Nasledovali ďalší hostia - moderátor večera Marek Eben, herečka Deborah Kara Ungerová s partnerom, umelecká riaditeľka Eva Zaoralová s britským režisérom Stephenom Frearsom a český režisér Jiří Menzel s partnerkou, či delegácia snímky Pupendo Eva Holubová s Janom Hřebejkom.

Na koniec otváracieho večera udelili aj prvé tohtoročné ceny - čestné Krištáľové glóbusy - ceny za mimoriadny prínos svetovej kinematografii. Eva Zaoralová odovzdala sošku britskému režisérovi Stephenovi Frearsovi a ten na festivale uviedol svoj posledný film, drámu Špina Londýna. Stephen Fears je slovenským a českým divákom známy filmovým prepisom slávneho Laclosovho románu Nebezpečné známosti s Glenn Closeovou, Johnom Malkovichom a Michelle Pfeifferovou, komédiou Hrdina proti svojej vôli, westernom Hi-Lo Country a adaptáciou románu Nicka Hornbyho Všetky moje lásky. Dnes pracuje na filme Monkeyface s Catherine Zeta-Jonesovou a Michaelom Douglasom.

„Oscar za Ostro sledované vlaky, nominácia na Oscara za Vesničku a 65 rokov, čo viac dodať, uviedol ďalšieho oceneného, Jiřího Menzla, Jiří Bartoška.

Stále len Pelíšky?

Druhé Pelíšky, takú má od začiatku prezývku snímka Jana Hřebejka Pupendo, ktora súťaží na filmovom festivale v Karlových Varoch o Krištáľový glóbus. Pupendo sa stalo otváracím filmom hlavnej festivalovej súťaže, slovenskú premiéru by mal mať 10. septembra.

Pelíšky sa odohrávajú v šesťdesiatych rokoch, Pupendo sa obzerá na bližšie osemdesiate roky. V mnohom sa však podobajú. Opäť ide o príbeh dvoch rodín, ktoré majú k režimu odlišný postoj, opäť scenár napísal Petr Jarchovský na motívy Petra Šabacha, opäť tu majú sólo takmer všetci herci známi aj z Hřebejkových minulých filmov.

„Najskôr som váhal, či mám opakovať určité modely, ale potom som si povedal, že zvoliť iné by bolo povrchné pokrytectvo,“ tvrdí Jan Hřebejk. „Veď predsa viem, že lepších hercov tu nemáme. Trebárs Eva Holubová je dnes herečka formátu Dany Medřickej - a ja by som jej nemal dať úlohu ženy Bolka Polívku len preto, že vo filme Cesta z města už spolu hrali manželov? To je nezmysel,“ hovorí režisér. „Aj Woody Allen s Miou Farrowovou alebo Mastroianni s Lorenovou tiež hrali spolu večne,“ povedala Eva Holubová. A Boleslav Polívka dodal: „Možno si dokonca založíme herecké odbory, takú skupinu sedemdesiatich ľudí, a budeme za Hřebejkom pravidelne chodiť, či pre nás nemá ďalší film.“

Pupendo je minulosť

Lenže éra Pupenda sa pomaly končí, prichádza Horem Pádem. Piaty celovečerný film začne Jan Hřebejk nakrúcať v auguste. Nový scenár napísal Petr Jarchovský a tentoraz bude zo súčasnosti. „Horem Pádem sa bude dotýkať závažných tém, ako je rasizmus a xenofóbia,“ prezradil na tlačovej konferencii Jan Hřebejk.

V hlavných úlohách sa objaví napríklad Jan Tříska, Jiří Macháček, Emília Vašáryová, Ingrid Timková, Petr Forman a v menšej úlohe tiež Jaroslav Dušek. „Je naším maskotom,“ povedal na adresu filmového Sašu Mašlana z Pelíškov a Míly Brečku z Pupenda s úsmevom Jan Hřebejk. A prečo sa v Horem Pádem neobjaví Eva Holubová či Bolek Polívka? „S oboma hercami veľmi rád spolupracujem, ale nie sú tam úlohy, ktoré by mohli hrať.“ Česká premiéra troch príbehov o osudovom strácaní rodín a nachádzaní lások, priateľstva je naplánovaná na jar 2004.

TOMÁŠ KARGER,

Karlovy Vary