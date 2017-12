Rozhodli sme sa pozrieť von

Brainstorm prekonávajú hudbou hranice medzi Východom a ZápadomAk nerátame vyfabrikované Tatu, lotyšskí Brainstorm sú asi jediná skupina z bývalého východného bloku, ktorej albumy dnes vychádzajú vo viacerých európskych krajinách. Päticu popovo alternatívn

7. júl 2003 o 12:00

Brainstorm. FOTO -EMI

ych Lotyšov pochválil už kdekto, aj osobnosti ako Bob Dylan alebo Michael Stipe z R.E.M. Slovenský poslucháč ich pozná vďaka úspechu v televíznej súťaži Eurovízia z roku 2000, ale aj prostredníctvom hitu Maybe z ich predchádzajúceho albumu. Ich nové piesne z aktuálneho A Day Before Tomorrow však mohli slovenskí fanúšikovia počuť na druhom najväčšom hudobnom festivale na Slovensku Rock Pop Corgoň pri Rimavskej Sobote, kde skupina vystúpila. SME sedelo s Brainstorm (Johny U White, Nick Rogue, Reynard Cowper, Muminsh, Mike Minolta)v deň ich prvého koncertu na Slovensku v hoteli Zlatý býk.

Minulý týždeň sa objavila správa, že v Prahe budete predskakovať slávnym The Rolling Stones. Ovplyvnili vás?

„Rolling Stones berieme ako krstných otcov, ktorí položili základy tejto hudby. A okrem toho náš gitarista Johny U White počúval na základnej škole hlavne AC/DC.“

Svet vás spoznal cez televíznu súťaž Eurovízia. Ako sa nezávislej poprockovej skupine podarilo dostať medzi europop?

„Ponuku nahrávacej spoločnosti zúčastniť sa na Eurovízii sme najprv odmietli. Keď nám však povedali, že nás budú sledovať milióny ľudí, povedali sme áno. Napísali sme pieseň My Star, ale firemný boss sa nás hneď spýtal, či nemáme niečo lepšie.“

Nakoniec ste skončili tretí. Čo zavážilo?

„Asi to, že sme sa od všetkých odlišovali.“

Nikdy ste sa nehanbili za to, že ste sa na Eurovízii zúčastnili?

„Eurovízia je niečo ako šlágerfestival. Z roka na rok je tam čoraz viac dobrých skupín.“

Z Eurovízie sa však zatiaľ podarilo preraziť iba vám a Abbe, nie?

„Tak to je kompliment. Abba je skvelá!“

Čo vám okrem úspechu na Eurovízii pomohlo?

„Udržali sme si vieru, že to môže vyjsť. Hlavným problémom východoeurópskych skupín je fakt, že už vopred rozmýšľajú, že je to nemožné. Myslím si, že každý hudobník chce byť viac známy a chce koncertovať aj v iných krajinách. A my sme prišli do bodu, keď sme si povedali, že sa chceme pozrieť von.“

Prečo ste si dali pseudonymy? Bola to súčasť útoku na Západ?

„Mená sme si zmenili niekedy v roku 1997, pretože si ich ľudia mýlili a chceli sme sa priblížiť západnej kultúre. Je to zábava vystupovať pod cudzími menami. Napokon, veľa hudobníkov, ktorých poznáme, sa volá predsa inak. Teraz však prichádza čas návratu k pôvodným menám.“

Prečo?

„Lebo by sme do našej hudby chceli pridať viac lotyšskej identity.“

Na vašich posledných albumoch spievate v angličtine. Píšete ešte piesne v rodnom jazyku?

„Samozrejme. V prvom rade sme Lotyši. Zaujímavé je, že anglická verzia A Day Before Tomorrow vyšla práve včera aj v Lotyšsku.“

Ktorú verziu si kúpia domáci fanúšikovia?

„Lotyšskú. A sú aj fanúšikovia z iných krajín, ktorí si radšej kúpia lotyšskú verziu.“ PETER BÁLIK,

Rimavská Sobota