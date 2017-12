A-Teens budú headlinerom Okey Leta v Poprade

Bratislava 7. júla (TASR) - "Nová generácia" legendárnej skupiny Abba - švédski A-Teens - budú headlinerom tohtoročného festivalu Ready Okey Leto 2003 v Poprade.

Na Slovensko pricestujú s približne 15-členným tímom pravdepodobne už vo štvrtok 31. júla a v Poprade vystúpia o deň neskôr. Fanúšikovia skupiny sa majú na čo tešiť nielen po hudobnej stránke, podaktorí si so štvoricou a tanečníkmi budú môcť aj "zalietať". Organizátori podujatia totiž pripravili sms-kovú súťaž, v ktorej hlavnou výhrou bude let z Bratislavy do Popradu spolu s A-Teens na palube.

Na popradskom festivale, ktorého sa vlani za dva dni zúčastnilo okolo 25 000 divákov, sa tento rok predstavia i víťazi televíznej súťaže Kapela na predaj - Pros&Con a Chigolly. Festival už tradične ponúka to najlepšie zo slovenskej hudobnej scény, tento rok napríklad Hex, Polemic, Gladiator, Peha, No Name, Team, Žena z lesoparku, I.M.T. Smile, Horkýže Slíže, Misha, Le Payaco, Janko Lehotský a Modus, Vidiek a sobotný večer ukončí koncert českého Kabátu.

Lístky na dvojdňový hudobný maratón si záujemcovia môžu kúpiť v predpredaji za 399 korún v Mestskom informačnom centre v Poprade, v predajni Dr. Horák v Bratislave a pobočkách CK Satur a Hydrotour. Na mieste budú vstupenky k dispozícii o stovku drahšie.