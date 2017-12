Úspešná kanadská herečka Deborah Ungerová si v Karlových Varoch aj kľakla

7. júl 2003 o 22:44 TASR

Karlove Vary 7. júla (TASR) Najobsadzovanejšia kanadská herečka súčasnosti Deborah Kara Ungerová ako dieťa snívala o tom, že sa stane fotoreportérkou alebo novinárkou, pretože v nej toto povolanie vzbudzovalo romantické predstavy. Nakoniec sa však ako prvá z rodiny vydala na dráhu, o ktorej sníva početná skupina mladých dievčat, a tak sa dnes ako úspešná herečka stretla so svojimi takmer-kolegami novinármi na filmovom festivale v Karlových Varoch.

Sympatická 37-ročná blondínka, ktorá žije na striedačku v kanadskom Vancouvri a Los Angeles, už pred filmovou kamerou vystriedala partnerov tých najzvučnejších mien ako Mel Gibson (Odplata) alebo Michael Douglas (Hra). Na Slovensku je známa aj z ďalších filmov ako Krvavá prísaha, Higlander III, Crash, alebo Hurikán.

Momentálne ju však čaká filmovanie po boku Johna Travoltu, ktorý bol v muzikáloch Horúčka sobotňajšej noci a Pomáda idolom jej tínedžerského veku. Možno to bude predstavovať problém, keď s ním budem nakrúcať. Bola som do neho zbláznená ako každý, počúvala som všetky jeho filmové piesne, snažila som sa robiť všetko, ako on. Možno som do neho ešte stále zbláznená aj teraz , uvidíme," prezradila s úsmevom nežná kráska, ktorú však na karlovarskom festivale sprevádzal mimoriadne príťažlivý muž.

Sympatická herečka sa zaradila k tým renomovaným osobnostiam, ktoré si napriek úspechu nepotrpia na hviezdne maniere. Keď ju po skončení tlačovej konferencie požiadali, aby sa ako každý hosť zapísala pri vedľajšom stolíku do čestnej knihy osobností, bez váhania si kľakla na kolená, aby sa jej lepšie písalo. A v tejto polohe ochotne ďalej dávala autogramy nadšeným filmovým fanúšikom.