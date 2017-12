Richard Müller prichystal veľké turné

Na koniec septembra jeho produkčný tím ohlásil sériu koncertov s názvom ‘03 Tour na Slovensku a v Čechách, na ktorých ho bude doprevádzať skupina Ivan Tásler Band. V súčasnosti jeden z najúspešnejších spevákov ...

8. júl 2003 o 11:00 PETER BÁLIK

Richard Müller na koncerte v pražskej Lucerne v roku 2001, ktorý by mal vyjsť tento rok aj na DVD. FOTO - ČTK

Na koniec septembra jeho produkčný tím ohlásil sériu koncertov s názvom ‘03 Tour na Slovensku a v Čechách, na ktorých ho bude doprevádzať skupina Ivan Tásler Band. V súčasnosti jeden z najúspešnejších spevákov tuzemskej popmusic predstaví svoje hity z dvadsaťročnej hudobnej dráhy, ktorá sa začala v skupine Banket až po jeho posledný album 01.

„Budeme hrať Rišove najväčšie hity, ale program bude dostatočne dlhý, aby si fanúšikovia prišli na svoje,“ povedal SME kapelník sprievodnej skupiny Miro Tásler, podľa ktorého koncert bude trvať dve hodiny. Richard Müller vo väčších auditóriách vystupoval naposledy v roku 1998 a v bratislavskej športovej hale na Pasienkoch sa predstaví po šiestich rokoch!

Ivan Tásler Band bude rozšírený o dychovú sekciu pod vedením saxofonistu Františka Koppa, v úlohe hosťa sa predstaví česká speváčka a skladateľka Iva Bittová. Za Ivan Tásler Bandom sa skrýva skupina IMT Smile, ktorá sa v súčasnosti sústreďuje na letné koncerty. Skúšky s Müllerom sú naplánované až na september. „V súčasnosti koncertujeme na festivaloch a v menších mestách, kde sme ešte nehrali,“ hovorí Miro Tásler z IMT Smile, ktorá sa po troch rokoch vrátila na slovenskú scénu s rovnomenným albumom.

Spolupráca Richarda Müllera s IMT Smile je známa - skupina so spevákom nahrala superúspešný album 01, ktorý produkoval Ivan Tásler. V Čechách a na Slovensku sa ho predalo viac ako 80-tisíc kusov. „Rišove pesničky veľmi dobre poznáme, pretože už istý čas s ním spolupracujeme. A jeho posledný album považujeme tak trochu aj za svoj,“ dodáva kapelník. Skupina Richarda Müllera sprevádzala aj na vypredanom koncerte v pražskej Lucerne v decembri roku 2001. Záznam z tejto akcie by mal vyjsť vo forme DVD na jeseň. V úlohe predskokanov sa na slovenskej časti turné predstaví česká skupina Kryštof, ktorá sa aj napriek hitu Obchodník s deštěm ešte len zoznamuje so slovenským publikom. V Brne a Prahe úvod koncertov bude patriť českej speváčke Anna K & Band. Agentúra Key Art Production sľubuje špičkový team zvukovej a svetelnej techniky, ktorý už v minulosti spolupracoval na mnohých zahraničných hudobných produkciách.