Múzeu v Orlovom možno hrozí nedobrovoľné vysťahovanie

Vlastivednému múzeu v Orlovom pri Považskej Bystrici možno hrozí vysťahovanie. Sídli v kaštieli s rozsiahlym areálom, ktorý bol majetkom skrachovaných Považských strojární. Správca konkurznej podstaty kultúrnu pamiatku pred niekoľkými týždňami predal.

8. júl 2003 o 13:00

Pamiatkový úrad konštatoval, že pri predaji kaštieľa došlo k porušeniu pamiatkového zákona. Správca konkurznej podstaty predal pamiatku bez toho, aby ju predtým ponúkol štátu. Podľa riaditeľky Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne Evy Gazdíkovej je to však len formálna záležitosť, pretože štát by na odkúpenie kaštieľa aj tak nemal peniaze.

Nový majiteľ zatiaľ múzeu nedal výpoveď z nájmu. V Považskej Bystrici nie sú v súčasnosti priestory, kde by sa zo dňa na deň dalo presťahovať celé múzeum. Hľadajú sa možné riešenia, povedal Pavol Krištof, riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom múzea. Jednou z možností by bolo presťahovanie do budovy okresnej vojenskej správy, o ktorú však údajne prejavilo záujem viacero uchádzačov.

Podľa riaditeľky múzea Viery Praženicovej v porovnaní s vlaňajškom stúpol počet návštevníkov múzea a kaštieľ by mal zostať zachovaný pre verejnosť. (tasr)