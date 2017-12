RICHARD MÜLLER ´03 TOUR

Richard Müller na turné po najväčších slovenských a českých halách!

8. júl 2003 o 13:08

Produkčný team okolo Richarda Müllera ohlásil na jeseň tohto roku sériu koncertov jedného z najžiadanejších česko-slovenských interpretov. Vo väčších slovenských auditóriách vystupoval Richard Müller naposledy so skupinou v roku 1998 a do ŠH na Pasienkoch v Bratislave sa vráti po šiestich rokoch! Osem koncertov na Slovensku a v Čechách predstaví najúspešnejšie piesne 20-ročnej kariéry jediného domáceho interpreta, ktorý je v oboch republikách rovnako úspešný v českom i slovenskom repertoáre. Müllerove posledné albumy získali na Slovensku i v Čechách viacnásobnú platinu, je dlhodobo najpredávanejším domácim interpretom, u západných susedov sa v roku 2002 umiestnil v rebríčku predajnosti na 2. mieste, predbehol také hviezdy ako Eminema, Red Hot Chilli Peppers, Phila Collinsa, či U2. Na Slovensku získal v posledných rokoch všetky najprestížnejšie ocenenia (Aurel, Grand Prix radio, Cena SOZA a pod.) a dominuje aj v poslucháčskych anketách. Na pripravovaných koncertoch bude Richarda Müllera sprevádzať hudobná skupina pod vedením producenta, skladateľa, inštrumentalistu a speváka Ivana Táslera, ktorý produkoval Müllerov mega-úspešný album 01 (v celom bývalom Československu sa ho predalo cca. 80 000 kusov, získal 5 hudobných cien Aurel). So skupinou IVAN TÁSLER BAND, rozšírenou o dychovú sekciu pod vedením saxofonistu Františka Koppa (Peter Malásek Band, Hana Hegerová, J.A.R. a pod.), vystúpi aj svetoznáma hudobníčka IVA BITTOVÁ, s ktorou Richard Müller spolupracoval už na svojich predchádzajúcich albumoch. V úlohe hostí, ktorým bude patriť úvod koncertov, sa na slovenskej časti turné predstaví mimoriadne populárna česká skupina KRYŠTOF so spevákom Richardom

Krajčom a v českej časti turné ANNA K.& BAND. Koncerty bude realizovať špičkový team zvukovej a svetelnej techniky (Amex Audio), ktorý už v minulosti spolupracoval na mnohých zahraničných hudobných produkciách.

KONCERTY:

25.9. Žilina, ŠH na Bôriku

27.9. Košice, ŠH Cassosport

28.9. Prešov, Mestská športová hala

29.9. Banská Bystrica, Výstavná hala

30.9. Bratislava, ŠH Pasienky

1.10. Bratislava, ŠH Pasienky

3.10. Brno, Rondo

8.10. Praha, T-mobile aréna

KU KONCERTNÉMU TURNÉ " RICHARD MÜLLER ´03 TOUR "

JE NAPLÁNOVANÉ VYDANIE PRVÉHO MÜLLEROVHO DVD SO ZÁZNAMOM NEZABUDNUTEĽNÉHO KONCERTU V PRAŽSKEJ LUCERNE Z DECEMBRA 2001 !

IVAN TÁSLER BAND:

Ivan Tásler, gitary a spev

Miro Tásler, klávesové nástroje

Marián Čekovský, klávesové nástroje

Peter Bič, gitary

Viktor Špak, gitary

Tomi Okres, basová gitara

Igor "Ajdži" Szabo, perkusie

Majo Slávka, bicie nástroje

+ dychová sekcia pod vedením Františka Koppa

IVA BITTOVÁ, spev, husle, trúbka (!)

DJ Javas

PREDPOKLADANÝ REPERTOÁR:

Srdce jako kníže Rohan, ( I. Tásler- M. Horáček)

Baroko, (I. Tásler- M. Horáček )

Nina Ricci, (I. Tásler- M. Horáček)

Až povezou mne na lafetě, (J. Filip- M. Horáček)

Štěstí je krásná věc, (P. Hapka - M. Horáček)

Rozeznávám, (P. Hapka - M. Horáček )

Spočítaj ma, ( R. Müller -J.Filip)

Dočista, (R. Müller - R. Müller)

Nahý II., ( I.Tasler- R. Müller)

Rieka, ( I. Tásler- R. Müller)

2 líšky, ( I. Tásler- R. Müller)

Ako vánok, ( M.Buntaj,I.Tásler, R. Müller -J.Filip)

Naša láska letí, (R. Müller - R. Müller)

Nebude to ľahké, (R. Müller - R. Müller )

Po schodoch, (V.Patejdl-D.Mikletič)

Milovanie v daždi, ( J.Filip - R. Müller)

Cigaretka na 2 ťahy, ( J.Filip - R. Müller)

V tom istom meste, ( J.Filip - R. Müller)

Filip, ( J.Filip - R. Müller)

Vône, ( J.Filip - R. Müller)

Prečo sa máme rozísť, (D.Palka-D.Palka)

Koniec sveta, (A. Šeban- R. Müller)

Tlaková níž (R. Müller - R. Müller)

Nočná optika, (R. Müller - R. Müller)