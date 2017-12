Na trenčiansky hudobný festival Pohoda 2003 sa predalo zatiaľ asi 3000 lístkov

8. júl 2003 o 14:30 TASR

Bratislava 8. júla (TASR) - Organizátori najväčšieho slovenského hudobného festivalu Bažant Pohoda 2003 predali zatiaľ viac ako 3000 vstupeniek. Podľa nich sa však záujem fanúšikov letnej zábavy pod holým nebom zvyšuje vždy tesne pred začiatkom podujatia a tak očakávajú, že do 18. júla sa im podarí predať na Slovensku, v Čechách a v Rakúsku spolu približne 20 000 lístkov.

O bezpečnosť návštevníkov tejto trenčianskej akcie, na ktorej vystúpi približne 100 skupín a DJ-ov z 20 krajín sveta, sa bude starať 150 členov bezpečnostnej služby, 90 príslušníkov polície a viacerí pracovníci Mestskej polície, Dopravnej polície a Železničnej polície. Podľa šéfa festivalu Michala Kaščáka aj keď tieto čísla môžu u mladých ľudí vyvolať pochybnosti o tom, či pôjde o skutočnú odviazanú letnú "pohodu" alebo o policajnú akciu, organizátori sa budú snažiť, aby poriadkové sily predovšetkým chránili účastníkov festivalu, a nie aby ich šikanovali. "U nás sa polícia správa často inak, ako je to v krajinách, kde sú takéto veľké podujatia bežné," pripustil Kaščák. Podľa neho sú hudobné festivaly miestom stretnutia ľudí s rozličnými názormi, a preto by malo byť isté voľnomyšlienkarstvo ich samozrejmosťou.

V areáli Pohody budú nepretržite fungovať štyri stanovištia Slovenského Červeného kríža a k dispozícii budú aj dve sanitky. O protipožiarnu bezpečnosť sa postarajú trenčianski hasiči, ktorí budú mať od 18. do 19. júla pohotovosť. Okrem toho v priestoroch festivalu má byť 200-členný organizátorský štáb, ktorého hlavnou úlohou bude zabezpečovať všetky potrebné služby fanúšikom i účinkujúcim.

Tento rok sa do projektu prvýkrát aktívne zapojilo i mesto Trenčín a to polmiliónovou dotáciou. Zástupca hlavného sponzora festivalu - pivovaru Heineken Slovensko Peter Švec v tejto súvislosti kritizoval rozhodnutie vlády, ktorá plánuje zvýšiť daň z piva. Podľa neho sa to negatívne premietne na výške príspevkov domácich pivovarov, ktoré poskytujú organizátorom podobných akcií. "Na jednej strane vláda nie je schopná sponzorovať kultúrne podujatia, na druhej strane berie peniaze subjektom, ktoré kultúru podporujú," poznamenal.

V závere Kaščák vyzdvihol rozhodnutie mesta Trenčín, ktoré od organizátorov nepožaduje 10-percentný odvod z predaných lístkov. Podľa neho ide síce o slovenskú raritu, ale v zahraničí je takýto postup bežný. Okrem toho pripomenul, že organizátori musia za účinkovanie zahraničných interpretov platiť štátu 33-percentnú daň, čo je dôvodom, že svetové hviezdy sa koncertovaniu na Slovensku zvyčajne vyhýbajú.