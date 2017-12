Vo Viedni bude punkrockový megakoncert za účasti slovenských kapiel

8. júl 2003 o 15:30 TASR

Viedeň 8. júla (TASR) - Po prvý raz sa počas nadchádzajúceho víkendu uskutoční v rakúskej metropole Viedni punkrockový megakoncert pod holým nebom If The Kids Are United.

Podujatie sa uskutoční od 11. do 13. júla vo viedenskom kultúrnom centre Aréna. Vystúpi kapela Creme de la Creme či legendárne britské formácie Exploited a UK-Subs. Okrem toho sa na pódiu objavia aj punkové skupiny zo Slovenska - Zóna A a Konflikt, skupiny z Talianska, Slovinska, Českej republiky, Luxemburgu, Maďarska a Nemecka. Informácie o akcii sa dajú nájsť na internetovej adrese http://www.ifthekidsareunited.at.