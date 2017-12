Otcom Hulka je Stan Lee

Dobrý pôvod môže byť zárukou úspechu v biznise, vo sfére umenia je to skôr zriedkavý jav. Isteže, keď je niekto blízky rodinný príslušník manželky majiteľa vydavateľstva komiksov, má k niektorým veciam bližšie. Ale bez minimálneho talentu by to nešlo.

9. júl 2003 o 14:00

Písmo: A - | A + 0

Hulk prichádza zajtra do našich kín. FOTO – MOVIEWEB

Stanley Leiber ho však mal na rozdávanie. Stan Lee, ako ho pozná svet, sa narodil 22. decembra 1922. Asi len málokto si trúfne oponovať tvrdeniu, že nebyť jeho, moderný komiks by vyzeral úplne inak. Bola to predovšetkým zásluha šikovného mladíka s literárnymi ambíciami, že vydavateľstvo Marvel sa stalo prestížnou svetovou značkou. Do rodinného podniku vstúpil v roku 1939, bolo to rok po slávnom nástupe Supermana. Čoskoro sa zoznámil s výtvarným géniom Jackom Kirbym a spolu urobili revolúciu v komiksovom žánri. „Kirby nikdy nenakreslil postavu, ktorá by nevyzerala zaujímavo a vzrušujúco,“ tvrdí Lee. Práve z rivality s DC Comics, majiteľmi Supermana a Batmana, vyťažil Lee najväčšie tromfy. Postavy totiž utvoril na úplne inom základe. Kým o Supermana sa čitateľ nikdy nemusel báť a jeho príbehy boli dosť predvídateľné, Lee hľadal niečo vzrušujúcejšie. Postupne prišiel s postavami, ktoré vyniesli jeho vydavateľstvo na špičku: Spider-man, X-meni, Hulk, Daredevil, Dr. Strange, Black Panther – všetko hrdinovia s mimoriadnymi schopnosťami, ale s bežnými starosťami. Postava Hulka, ktorej prvé príbehy začal písať Lee v roku 1962, patrila dlho medzi najpredávanejšie marvelovské komiksy. Jej autor žije v New Yorku a má radosť, že v poslednom čase viacerí jeho hrdinovia ožívajú na plátne. Hulk opäť na plátne Keď sa naštve, zozelenie a giganticky sa zväčší. Volá sa Hulk. Na rozdiel od svojho komiksového predchodcu má menej nepriateľov a dávka gama žiarenia v ňom len prebudí genetickú deformáciu. Najnovšia filmová adaptácia Hulka je lepšia ako predchádzajúce verzie. A nie je to len rozpočtom 120 miliónov dolárov. Réžie sa ujal oscarový Ang Lee a podarilo sa mu priviesť na svet dôstojného súrodenca komiksu. Počas stotridsiatich minút sa snažil zachovať maximum pôsobivosti starého príbehu – tak vizuálne (dokonalé digitálne efekty Industrial Light Magic), ako aj pri výbere hercov. Režisér používa v duchu komiksovej techniky niekoľkonásobné expozície obrazu, Eric Bana v úlohe Hulka a Nick Nolte ako jeho šialený otec nebudú proti gustu ortodoxných fanúšikov. Prvá polovica filmu opisuje príbeh a atmosféru, potom už, samozrejme, prichádza na rad akcia. Kým pri Daredevilovi niektoré sekvencie budili úsmev, štvormetrový Hulk zúrivo metajúci tanky po púšti pôsobí dosť autenticky. V záverečnom súboji s armádou v uliciach San Francisca sa nekoná King Kong II – Lee je rafinovanejší. Aj jeho verzia happyendu je iná než by ste čakali. Ak drukujete komiksovým adaptáciám, presvedčte sa sami. Zajtra prichádza Hulk do našich kín. Ozaj, aby som nezabudol: Ang Lee a Stan Lee nie sú rodina. OLIVER REHÁK