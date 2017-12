Leto s akčnými filmami

Charlieho anjeli: Na plný plyn, Terminátor 3: Vzbura strojov, Tomb Raider 2

9. júl 2003 o 16:00

Charlieho anjeli: Na plný plyn (Charlie‘s Angels: Full Throttle)

Rozdiel medzi jednotkou a dvojkou je rovnaký ako medzi Terminátorom a Terminátorom 2, opisuje pokračovanie akčného hitu režisér McG, ktorý tvrdí: „Posunuli sme úroveň aj rozsah akčných scén a tiež sme vylepšili príbeh a dostali do neho ešte viac humoru.“ Proti anjelikom je tentoraz ich bývalá kolegyňa, ktorá ukradla zoznam tajných identít účastníkov programu na ochranu svedkov FBI a teraz ich postupne vraždí.

Premiéra v SR: 17. júla

Terminátor 3: Vzbura strojov (T 3: Rise Of The Machines)

Trvalo dvanásť rokov, ale nakoniec sme sa dočkali. Arnold sa vracia k najslávnejšej úlohe a opäť sľubuje: I‘ll be back. „Je to ako chodiť na bycikli. Toto sa nezabúda,“ znie odpoveď Arnolda Schwarzeneggera na otázku, či mu po toľkých rokoch nerobilo problémy vrátiť sa. Tretí diel sa odohráva desať rokov po dvojke, keď stroje vyšlú z budúcnosti najmodernejšieho kyborga, aby zlikvidoval Johna Connora. Po stopách terminátorky T-X sa opäť vydá náš známy T-800. Všetko sa však zamotá.

Premiéra v SR: 7. augusta

Tom Raider 2

„Temnejšia. Šikovnejšia. A tiež viac sexy,“ popisuje Angelina Jolieová nové dobrodružstvá Lary Croft, ktorá sa v šortkách opäť vydala zachrániť svet. Do deja dvojky pribudla milostná zápletka s Larinými súčasným a bývalým milencom. „Stále je to zábavný a dobrodruhý film,“ tvrdí Angelina Jolieová „ale tentoraz sme do neho dostali aj témy ako láska, dôvera a priateľstvo.“ Nemusíme sa však báť, že by preto nebolo miesto na akčné scény, naopak. Laru Croft totiž naverbuje britská tajná služba a vybaví ju arzenálom bondovských hračičiek. (kul)

Premiéra v SR: 21. augusta