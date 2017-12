Britney: Sexovala som len s Justinom

9. júl 2003 o 8:40 TASR

Londýn 9. júla (TASR) - Americká speváčka Britney Spearsová (21) nemá v súkromí podľa vlastných slov ani zďaleka tak búrlivý sexuálny život, ako to vyzerá vďaka niektorým médiám.

Ako uviedla pre londýnsky bulvárny denník The Sun, doteraz sa vyspala iba s jediným mužom, a to s chlapíkom menom Justin Timberlake, o ktorom si myslela, že je to partner na celý život. "Nevedela som pravda, že hneď v prvej talk-show porozpráva, že sme mali spolu sex," povedala.

Britney síce priznala, že s írskym hercom Colinom Farrellom mala dôverný vzťah, ale nie sexuálne skúsenosti, a dodala, že aj vzťah s lídrom formácie Limp Bizkit Fredom Durstom zostal v platonickej rovine, čo údajne partnera dosť frustrovalo.