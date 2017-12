Premiéra filmu Taxi 3 čaká na milovníkov automobilových naháňačiek

9. júl 2003 o 14:30 TASR

Bratislava 9. júla (TASR) - Ďalšie pokračovanie úspešnej filmovej série o bláznivom profesionálnom taxikárovi Danielovi, ktorý sa na svojom špeciálne upravenom aute nebojí žiadneho nebezpečenstva, bude mať vo štvrtok 10. júla premiéru v slovenských kinách. V hlavnej úlohe snímky s názvom Taxi 3 sa divákom predstaví známy herec Samy Naceri.

Po vydarených akčných naháňačkách Taxi a Taxi, taxi sa režisér Gerard Krawczyk rozhodol, že nakrúti v poradí tretie pokračovanie príbehu o dobrodružstvách sympatického francúzskeho taxikára. Ten sa so svojím bielym Peugeotom 406 opäť vydáva do ulíc Marseille, pričom stretne spolujazdca z predošlých dvoch častí - policajta Emiliena. Spoločne sledujú a vzápätí unikajú pred bandou nebezpečných a rafinovaných zločincov. V uliciach mesta sa tak rozpúta šialené prenasledovanie na rýchlych štvorkolesových tátošoch všetkých typov a rozmerov. Do deja vstupuje aj Danielova priateľka Petra, ktorá je zároveň jeho kolegyňou.

Okrem Naceriho si vo filme zahrali i Frederic Diefenthal, Emma Sjöberg a Sylvester Stalone. Autorom scenára k tretej časti je svetoznámy režisér a scenárista Luc Besson.