Užívam si akurát tvrdú prácu

Medzi najpôvabnejších hostí tohtoročného karlovarského festivalu patrí Kanaďanka DEBORAH UNGEROVÁ.

10. júl 2003 o 8:40 TOMÁŠ KARGER,Karlove Vary

Deborah Ungerová. FOTO - ČTK

Hrala napríklad po boku Michaela Douglasa v trileri Hra, s Christopherom Lambertom v treťom dieli Highlandera, s Melom Gibsonom v Odplate alebo s Denzelom Washingtonom v dráme Hurikán v ringu. Videli sme ju tiež v Cronenbergovom prepise rovnomenného románu J. G. Ballarda Crash a v Sunshine slávneho maďarského režiséra Istvána Szabóa. Do Karlových Varov priniesla nový dánsko-britský film Fear X.

Herečka, ktorá je rovnako doma v Los Angeles ako v rodnom Vancouveri či na inom mieste sveta, však nežije len filmom. „Veľmi ma vzrušuje myšlienka, že sa Vancouver stane dejiskom olympiády. Som veľmi rada, je to krásne mesto. Milé, čisté, otvorené,“ povedala. Tvrdí, že fandí skôr zimným športom. „Môj priateľ je poloprofesionálny hokejista,“ objasnila novinárom na tlačovej konferencii.

Hráte vo filmoch veľkých amerických štúdií, aj v nízkorozpočtových snímkach európskych tvorcov. Aký je v tom rozdiel?

„Rozpočet nemusí byť rozhodujúci. Samozrejme, vládne iná atmosféra: tlak z nedostatku peňazí do určitej miery filmy ovplyvňuje.“

Podľa čoho si vyberáte úlohy?

„Vždy ma zaujíma predovšetkým osobnosť režiséra. Prvé, čo sa vždy opýtam, je, kto to bude nakrúcať.“

Ako to bolo s ponukou Davida Cronenberga na úlohu v erotickom trileri Crash?

„Pôvodne som mu povedala, že to ani nemôžem dočítať. Nezdalo sa mi, že by som bola na to svojím naturelom vhodná. Vlastne som si ani neuvedomila, že je tam tak veľa nahých scén. Až keď som úlohu prijala a prišla do šatne, zistila som, že tam vlastne nemám veľa kostýmov.“

Cronenberg je kontroverzný režisér - pre niekoho génius, pre iného šialenec. Aký je podľa vás?

„Múdry a komplikovaný, ale v mojom rebríčku je na vrchole niekto iný.“

Kto?

Maďarský režisér István Szabó.“

Prečo práve on?

„Je veľmi špecifický filmár. Rýchlo nadviaže dôverný vzťah so všetkými hercami a celým štábom. Má v sebe tajomstvo aj mystiku. Vnútornú príťažlivosť.“

Čo ste ochotná pre úlohu urobiť?

„Nenávidím konkurzy. Nerada súťažím. Navyše viem, že mnoho rôznych ľudí by pokojne mohlo dostať moju úlohu. Čo si však užívam, sú skúšky. Baví ma vidieť tie isté hry alebo filmové prípravy s rôznymi hercami. Nedávno som takto pracovala s Jackom Nicholsonom pri skúškach na film Prísaha. Nakoniec ho síce nakrúcala Robin Wright Pennová, ale bolo to fajn.

Film režiséra Davida Finchera Hra je veľmi populárny. Kedy sa s vami život naposledy zahral?

„No, niektoré dni si prajem, aby to, čo zažívam, bola radšej hra. Som si istá, že každé narodeninové prianie od Seana Penna bola jedna veľká hra, ale takú hru, akú poznáte z filmu, si so mnou zatiaľ nikto nezahral. Teda okrem Boha.“

Hrali ste aj v snímke Hurikán v Ringu, ktorá získala Zlatý glóbus a nomináciu na Oscara. Stúpla tým aj vaša cena v Hollywoode?

„Ak je niečo dobre urobené, teším sa, že som toho súčasťou. Brala som to ako pocit zadosťučinenia, rešpektu a ocenenia tvrdej práce. Prácu si užívam, nevydržím iba tak nečinne sedieť.“

Film Fear X, ktorý tu prezentujete, občas pripomína snímky Davida Lyncha. Páčia sa vám jeho filmy?

„A ako. Neviem vám však povedať, ktorý je môj najobľúbenejší. Mohol by to byť Mulholland Drive, ale každý má niečo do seba.“

Čo vás v najbližšom čase čaká?

„Film s Johnom Travoltom. Obávam sa ale, že to pre mňa možno bude trošku problém.“

Prečo?

„Ako dievča som ho totiž úplne nekriticky zbožňovala. Bola som do neho, tak ako ostatní z mojej generácie, úplný blázon. Snažila som sa tancovať ako on, všetko robiť ako on. Teraz sa stretneme pred kamerou - som z toho trošku nervózna.“