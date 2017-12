Pratchett pripustil sfilmovanie Zemeplochy

Iba jeden z filmových scenáristov to dokáže. Britský spisovateľ Terry Pratchett, autor populárnej fantasy série o Úžasnej zemeploche, pre BBC po prvýkrát pripustil sfilmovanie jeho kníh. Má však zásadnú podmienku: autorom scenáru zo zemeplošného sveta ...

10. júl 2003 o 12:30

Terry Pratchett.

FOTO - ELF FANTASY

Iba jeden z filmových scenáristov to dokáže. Britský spisovateľ Terry Pratchett, autor populárnej fantasy série o Úžasnej zemeploche, pre BBC po prvýkrát pripustil sfilmovanie jeho kníh. Má však zásadnú podmienku: autorom scenáru zo zemeplošného sveta plného barbarov, čarodejníkov a záhrobného života, musí byť hollywodsky autor William Goldman.

Podľa Pratchetta, odmietajúceho sfilmovanie jeho knižiek pre deti aj pre dospelých, je Goldman „jeden z najlepších scenáristov Hollywoodu“. Ten v minulosti získal dvoch Oscarov, najprv v roku 1969 za scenár k filmu Butch Cassidy a The Sundance Kid a potom v roku 1976 za snímku Všetci prezidentovi muži. Jeho posledným filmom je zatiaľ adaptácia knihy hororového spisovateľa Stephena Kinga Pavučina.

Prečo práve Goldman? „Pretože je autorom fantasy filmu The Princess Bride. Možno on by to mohol urobiť. Nepoznám nikoho iného,“ citovala Pratchettove slová BBC. Rozprávka The Princess Bride bola pôvodne Goldmanovou novelou, ktorú napísal pre svoje dve dcéry.

Aj napriek týmto úvahám zostáva britský spisovateľ k filmovým projektom o Zemeploche skeptický. „Filmári často chodia s ponukou, že zo mňa urobia bohatého človeka. Odpovedám im, že bohatý už som a dodávam, či zo mňa môžu urobiť aj šťastného?“

V Čechách už vyšlo dvadsaťšesť dielov Úžasnej Zemeplochy, ktorá je akýmsi odľahčeným a komickým protipólom Tolkienovho Pána prsteňov. Tento rok by sa mala na pultoch kníhkupectiev objaviť bohato ilustrovaná novela Posledný hrdina. Na budúci rok sa pripravuje vydanie ďalšie zemeplošného dielu s názvom „Noční hlídka“. Jednotlivé diely Zemeplochy už druhý rok postupne vychádzajú aj v slovenskom preklade.

V apríli 1998 dostal Terry Pratchett Rád britského impéria za služby literatúre. Na svete sa predalo viac ako 21 miliónov kusov jeho knižiek, ktoré boli preložené do dvadsiatich siedmich jazykov.

(peb)