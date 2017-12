Hudobný šoubiznis v lete nespí

Uhorková sezóna? Nie tak celkom. Svetový hudobný šoubiznis vydáva novinky aj v lete, čiže v čase, keď sa pripravuje na jeseň.

10. júl 2003 o 10:00

Slovenskí interpreti naplánovali vydanie svojich noviniek až na jeseň. Skupina No Name začala v bratislavskom štúdiu nahrávať ďalší album. Platňa, ktorá by mala vyjsť v septembri, je ich štvrtým titulom. „Predpríprava začala už v Košiciach, takže nám to v štúdiu ide jedna radosť,“ povedal spevák Igor Timko (na snímke vľavo). FOTO - TASR

Jedným z najzaujímavejších titulov tohto leta je album od waleských Manic Street Preachers. Nejde o ďalšiu radovú nahrávku. Dvojalbum Lipstick Traces (The Secret History Of The Manics) obsahuje B-strany singlov, množstvo prekvapivých coververzií, ako aj pieseň, ktorú pred svojím zmiznutím napísal ich bývalý gitarista Richey James.

Po desiatich rokoch mlčania sa vracia legenda alternatívnej americkej hudby Jane‘s Addiction s novým albumom Hypersonic, na ktorom sa opäť stretli dve osobnosti - Perry Farell, ktorý deväťdesiate roky strávil buď sólo alebo v skupine Porno For Pyros a gitarista Dave Navarro. Ten jeden čas zaskakoval v skupine Red Hot Chili Peppers. Novinku produkoval svetoznámy producent Bob Ezrin (Lou Reed, Pink Floyd, Alice Cooper) a podľa prvých správ vraj patrí k tomu najlepšiemu, čo energickí punkovo-folkovo-metalovo ladení Jane‘s Addiction, nahrali.

Letnú prestávku naplno využila dnes už legendárna britská formácia Killing Joke s rovnomenným albumom. Jej lídrom je všestranný hudobník Jaz Coleman, známy z českého filmu Rok ďábla alebo zo spolupráce s Čechomorom.

Mladú a starú krv mieša na svojom novom albume punkrock‘n‘rollový veterán Iggy Pop, ktorého vydanie posunuli až na september. Podľa neoficiálnych správ štyri pesničky nahral so svojou bývalou skupinou The Stoogies, s ktorom je v súčasnosti na turné. Ďalšie dve skladby pre album Skull Ring vznikli v spolupráci s neopunkovými Green Day a Sum 41.

Koncom augusta povstanú aj hardrockoví dinosauri z Deep Purple, ktorí vydávajú album Bananas. Obsahuje dvanásť piesní s bohatými aranžmánmi, typickými pre túto skupinu, ktorá v 70. rokoch udávala smery v tvrdej rockovej hudbe.

Fanúšikov Boba Dylana poteší soundtrack k filmu Masked and Anonymous, ktorého scenár napísal samotný bard. Film vraj prepadol, hudba je však skvelá. Dylan pre soundtrack nahral štyri staronové piesne a použil coververzie svojich piesní od iných interpretov, napríklad aj od talianskych raperov, tureckej speváčky Sertab, víťazky tohtoročnej Eurovízie alebo Jerryho Garciu. PETER BÁLIK

