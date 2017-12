Udo Kier: Herci sú ako deti, vždy sa chcú len hrať

11. júl 2003 o 12:00

FOTO - MAFA

Herečka Nicole Kidmanová neprišla. Do Karlových Varov nedorazil ani dánsky režisér Lars von Trier. A tak jeho tohtoročnú canneskú senzáciu - film Dogville predstavuje - UDO KIER. Až Idiota hral vo všetkých filmoch Larsa von Triera. Hovorí o ňom, že je to jeho priateľ, spriaznená duša. Ale hral aj v hitoch Armageddon či Ace Ventura - Zvierací detektív. Fanúšikovia ho vítali aj ako kráľa filmových upírov. Udo Kier začínal ako upír a pokračoval tak až po horor Blade. Na stretnutí s novinármi mal na tvári mal čerstvú jazvu - vraj ho poškriabala mačka. „Obrovská a veľmi divoká,“ zdôrazňoval.

Existujú upíri? Nebojíte sa, že sa naštvú, keď ich hráte?

„Narodil som sa ako upír a ostatní sú moji priatelia. Stretávame sa každú stredu o ôsmej večer na stanici v Los Angeles. Tajne.“

Takže vám neprekáža byť stále Draculom či Frankensteinom? Nechceli by ste byť napríklad filmový milovník?

„Na to som už starý. A potom, je zábavnejšie byť najväčším upírom, nie?“

Rád desíte?

„Teror nie je nikdy pekný, ale upíri vzbudzujú iné emócie, veď prichádzajú z rozprávok. Jediná hrozná krv, ktorú dnes vidíme, sú televízne správy. Napokon, k ranému upírovi sa vraciam po tridsiatich rokoch, dotočili sme ďalší príbeh v Rumunsku.“

Hrali ste takmer vo všetkých filmoch Larsa von Triera - Prelomiť vlny, Tanec v temnotách. Dokáže vás ešte niečím prekvapiť?

„Stále.“

Ako ste sa zoznámili?

„V Mannheime. Očakával som, že príde niekto ako Fassbinder v čiernom. Prišiel mladý muž, mal oblečený sveter a tenisky. Rozprávali sme sa a on mi podal scenár Médey. A prikázal, aby som sa neumýval, nestrihal. Von Trier vôbec nemá rád, keď herci hrajú, aj pri Dogville nás občas napomínal - Nehrajte.“

Čo vtedy urobíte?

„Nehrám. Je to zložité, keď za sebou máte stoštyridsať filmov a naraz nemáte hrať.“

Aký je Lars von Trier človek?

„Inteligentný filmár, ktorý rád vyrába nový druh filmu zakaždým, keď niečo nakrúca.“

Videli ste už Dogville?

„Videl, v Cannes. Je to vzrušujúci film s hviezdami od Lauren Bacallovej po Nicole Kidmanovú. Je to nový filmový jazyk a nikto by si ho nemal nechať ujsť.“

Objavili ste sa v hite Ace Venture a potom v Dogvile. Nezáleží vám na tom, čo hráte?

„Herci sú ako deti. Je im jedno v čom, chcú sa hrať.“

Môže vás ešte Hollywood prekvapiť?

„Iste, trebárs v Armageddone mi dal režisér všetky hviezdy na hodinu k dispozícii. Mal som ich len poriadne znervózniť. Ja mám rád všetky filmy - nezávislé aj komerčné.“

Čo sa vám na filmoch páči?

„To, že zosobňujú svetlo a tieň. V Hollywoode, kde je väčší jas, sú aj väčšie tiene.“ TOMÁŠ KARGER, Karlove Vary