Ďaleko na východe punk, na juhu funky a reggae

Na Slovensku pokračujú festivaly pod holým nebom. Najvýznamnejším je Klikkfest v Nových Zámkoch a najbizarnejším Fest pod KremencomVÝBER Z VÍKENDOVÝCH FESTIVALOVSlunce

11. júl 2003 o 10:00

Mikey Dread, posol reggae v strednej Európe. FOTO - ARCHÍV

Pár kilometrov za slovensko-českými hranicami sa v piatok večer po niekoľkých rokoch objaví pesničkárska legenda Jarek Nohavica.

Termín: 11. 7. o 18.00 h - 12.7. o 14.00 h

Miesto: Strážnice na Morave

Vstupné: permanentka na oba dni 430 Kč, jeden deň 240 Kč

Vystúpia: v piatkovom programovom bloku sa okrem Jarka Nohavicu predstavia aj Kukulín, Čankišou, Radek Pobořil a Zuzana Navarová@Koa. V sobotu vystúpi Fleret, Samson a jeho parta, Hop Trop, Pavel Dobeš s Tomášom Kotrbom, Slávek Janoušek, Žlutý pes, Allan Mikušek

Folková růže

Priaznivci o ňom medzi sebou hovoria ako o „najkrajšom festivale na svete“ vďaka jeho polohe v zrenovovanom hrade a na zámku. Novinkou je otvorená scéna. Na festivale sa predstaví spolu 52 skupín a sólistov. Za ťahák festivalu označili usporiadatelia černošskú skupinu Inkululeko Yabatsha zo Zimbabwe.

Termín: začal sa včera a potrvá do 13. 7.

Miesto: Jidřichův Hradec - nádvorie zámku a múzea, Kaplnka sv. Márie Magdalény, hrad Landštejn, zámok Žirovnice a ďalšie miesta.

Vstupné: permanentka na tri dni 360 Kč, jednodňová 160 Kč

Vystúpia: Nezmaři, Žalman a spol., Fleret, Poupata

Strunobranie Folkfórum

Strunobranie patrí k festivalom s najdlhšou tradíciou u nás. Okrem vystúpení country či bluegrassových skupín tu majú svoje miesto aj folkové zoskupenia. Súčasťou festivalu je Folkfórum na padláši. Na Strunobraní vystúpi viac ako 30 účinkujúcich, medzi nimi aj finalisti českej Zahrady.

Termín: 11. - 13. 7.

Miesto: Banská Štiavnica - Amfiteáter pod zámkom

Vystúpia: Franta Nedvěd z Česka a Heavens Shore z Veľkej Británie

Country sedlo

Festival country hudby a zábavy ponúkne návštevníkom a priaznivcom nielen tradičné hudobné osvieženie, ale aj oddych v príjemnom prostredí a mnoho iných zaujímavých kultúrnych podujatí.

Termín: 12. júl

Miesto: Bojnice

Vystúpia: Country formácie zo Slovenska a susedných krajín

Rock Night III.

Rockový Open Air festival

Termín: 11. -12. 7. 2003

Miesto: Horná Streda, jazerá neďaleko Piešťan

Vstupné: predpredaj dvojdňový 300 Sk, jednodňový 200 Sk, na mieste dvojdňový 350 Sk, jednodňový 250 Sk

Vystúpia: Atelier 11, Ex Tip, Slobodná Európa, Desmod, No Name, IMT Smile, Gladiator, Olympic a Žlutý pes (Česká republika), The Sweet (Veľká Británia),

Folklórny festival Zemplínska šírava

Festival zameraný na prezentáciu ľudovo-umeleckých výrobkov a umelecko-rezbárskej činnosti, oživený hudbou a tancom. Nebudú na ňom chýbať ochutnávky tokajského vína a regionálnych pokrmov - halušiek a pirohov.

Termín: 7. - 12. júl

Miesto: rekreačné stredisko Hôrka

Vstupné: zadarmo

Vystúpia: desať folklórnych súborov ako Zemplín či Viňančan. (mč, zk)

BRATISLAVA - Tretí najväčší hudobný festival na Slovensku Kozel Klikkfest 2003 v Nových Zámkoch otvoril svoje brány už včera, ale jeho hlavný program sa začína až dnešným dňom. Na festivale, umiestnenom na ostrove uprostred rieky Nitry, vystúpi 42 skupín vrátane zvučných svetových mien. Organizátori očakávajú 2 500 ľudí denne. Program sa odohráva na troch pódiách, tretie je dídžejské.

Až z Islandu dorazí do Nových Zámkov skupina Mezzoforte, ktorá sa fanúšikom predstaví 12. júla na festivale Kozel Klikkfest. V ten istý deň vystúpi aj Mikey Dread, posol reggae hudby z Jamajky. Včerajšie pódium patrilo amatérskym skupinám, v ďalších dvoch dňoch sa tu ukážu hviezdy českej a slovenskej scény. Dnes môžu diváci vychutnať koncert Jany Kirschnerovej, Hexu, zatancovať si na Mango Molas, Šum svistu s lídrom Danom Nekonečným, na maďarských „keltských“ M.É.Z alebo rapových Ganxta Zolee and Kartel. V sobotu môže tanečnú náladu vytvoriť i slovenská stálica Polemic, české Švihadlo a maďarské reggae LB27.

Islandská skupina Mezzoforte, kombinujúca džez a funky, vznikla ešte roku 1977. Medzinárodný úspech sa dostavil po vydaní ich štvrtého albumu „Surprise-Surprise“ roku 1983, keď singel „Garden Party“ stúpal v hitparádových rebríčkoch po celej Európe a Ázii.

Mikey Dread sa preslávil spoluprácou s punkovými The Clash a je jedným z najvplyvnejších predstaviteľov a súčasne inovátorov v reggae hudbe. Je autorom niekoľkých hitov tohto štýlu vrátane Barber Saloon a Roots and Culture. Koncertoval po Európe a USA s Freddiem McGregorom, Lloydom Parksom, We The People Band a tiež s Roots Radics Band. V roku 1992 spolupracoval s bývalým gitaristom skupiny Guns n‘Roses, Izzy Stradlinom, na duete Can‘t Hear ‘Em. Jeho koncert na festivale v Nových Zámkoch bude vôbec jeho prvým koncertom v strednej Európe.

(peb)