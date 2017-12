Slovenský film Kruté radosti začína v Karlových Varoch púť do sveta

Karlove Vary 11. júla (TASR) "Kruté radosti sú najnavštevovanejším slovenským filmom za posledné tri roky a dá sa povedať, že vrátili dôveru slovenského ...

11. júl 2003 o 18:21 TASR

Karlove Vary 11. júla (TASR) "Kruté radosti sú najnavštevovanejším slovenským filmom za posledné tri roky a dá sa povedať, že vrátili dôveru slovenského diváka k domácim filmom," povedal dnes na filmovom festivale v Karlových Varoch producent Marian Urban. Jeho finlm Kruté radosti sa ako jeden z posledných zapojil do hlavnej súťaže celovečerných hraných filmov.

"Pokiaľ ide o reálne čísla, je to smutnejšie a pohybuje sa to v iných reláciách než v Čechách. Film videlo na Slovensku takmer 30.000 divákov. Naši diváci nie sú naučení chodiť do kina na domáce filmy v takej miere, ako je to zvykom tu," poznamenal Urban.

Rozdielnosť diváckeho zázemia v oboch krajinách bývalého Československa potvrdil aj český koproducent filmu Ondřej Trojan. Podľa jeho slov sa na Slovensku dosahuje len päť až sedem percent distribučných tržieb Českej republiky.

Kruté radosti sú filmovým debutom známeho slovenského divadelného a televízneho režiséra Juraja Nvotu, ktorý s debutujúcou scenáristkou Scarlett Čanakyovou spolupracoval aj na scenári. Príbeh mladého dievčaťa, ktoré svojím príchodom do malého slovenského mestečka naruší pokojnú hladinu miestnych idylických vzťahov sa odohráva v 30. rokoch minulého storočia.

Režisér Nvota obsadil do hlavných úloh známych slovenských a českých hercov Ondřeja Vetchého, Annu Šiškovú, Adyho Hajdu a Csongora Kassaia. Hlavnú ženskú úlohu dospievajúcej Valentíny zveril nádejnej mladej herečke Táni Pauhofovej.

"Priznám sa, že nemám nejakú špeciálnu chuť filmovať. Ide mi o výpoveď. Keď máte niečo, k čomu sa môžete vyjadriť, tam sa začína odvaha k drzosti si to právo na výpoveď zobrať. Film bol pre mňa, v mojej práci iným médiom, v ktorom som pretlmočil to, čo robím celý život," konštatoval Nvota.

S producentom Krutých radostí Marianom Urbanom pripravuje nový filmový projekt Muzika podľa poviedky spisovateľa Petra Pišťaneka. Producenti Krutých radostí si karlovarský festival vybrali spomedzi viacerých festivalových ponúk a práve tu sa začína ich púť do zahraničia.

"Už v sobotu bude mať film premiéru na festivale v Jeruzaleme, pozvali nás na AFI do Los Angeles - najznámejší festival prezentujúci neamerické filmy. Záujem je aj z festivalov v Denveri, Londýne a nemeckého Cottbusu. A čo nás najviac teší, že si videokazetu Krutých radostí vypýtalo štyri až päť amerických distribučných spoločností, vrátane Miramaxu," prezradil Marian Urban.

Slovensko-česká spolupráca producentov Urbana a Trojana, ktorá sa začala filmom Kruté radosti, má svoje pokračovanie. Obaja sa podieľajú na vzniku nového česko-slovenského filmu Želary, ktorý sa nakrúcal uplynulý rok v Čechách aj na Slovensku. Česká premiéra je naplánovaná na október tohto roku a na Slovensku by sme film mali vidieť vo februári 2004.