Karlovarský festival ukončia Douglasovci

Karlove Vary 11. júla (TASR) Tri generácie slávnej hereckej dynastie Douglasovcov v spoločnom filme Tak to chodí uvidia diváci na záver 38. ročníka Medzinárodného ...

11. júl 2003 o 19:00 TASR

Karlove Vary 11. júla (TASR) Tri generácie slávnej hereckej dynastie Douglasovcov v spoločnom filme Tak to chodí uvidia diváci na záver 38. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch, ktorý sa skončí v sobotu večer slávnostným vyhlásením výsledkov.

Kvôli uvedeniu filmu producenta a herca Michaela Douglasa prišli osobne do Karlových Varov jeho matka Diana Douglasová a najstarší syn Cameron, ktorí v snímke hrali tak ako v skutočnosti jeho matku a syna. V hereckom kolektíve nechýbal ani prvý slávny Douglas - Kirk a tak mali členovia rodiny počas nakrúcania príležitosť na častejšie vzájomné stretnutia.

"Ako to vplývalo na naše vzájomné rodinné vzťahy? Tie boli vždy dobré, aj keď sme s Kirkom už veľmi dlho rozvedení. My sme navzdory rozvodu veľmi funkčná rodina," prezradila Diane Douglasová, ktorá sa s hollywoodskym veteránom Kirkom rozviedla v čase, keď mal ich syn Michael päť rokov. Ako dodala, súčasná manželka Kirka Douglasa je jej dobrá priateľka, takže spolu často chodia na obedy.

Šťastnou novomanželkou je však momentálne samotná Diane (80), ktorá do manželského zväzku vstúpila v decembri minulého roku a jej súčasný manžel ju sprevádzal aj v Karlových Varoch. "Svadbu sme mali na Bermudách, k oltáru ma sprevádzali moji dvaja synovia a trojročný vnuk Dylan niesol vlečku," poodhalila časť reálnej rodinnej udalosti.

Nedávno si novú rodinu založil aj slávny Michael, takže zbierku Douglasovských Oscarov v marci tohto roku rozšírila jeho manželka herečka Catherine Zeta-Jonesová.

"Sme na ňu veľmi pyšní, je to vzrušujúce," konštatovala svokra čerstvej držiteľky Oscara z muzikálu Chicago. Či sa však po vnukovi Cameronovi vydá v hereckých šľapajach rodu aj trojročný Michaelov syn Dylan, je podľa starej mamy zatiaľ predčasné povedať. "Ale zdá sa, že má talent na hudbu. Má rytmus a veľmi rád tancuje," zhodnotila.

O herecké šťastie sa teda zatiaľ pokúša 25-ročný Cameron. "Hranie ma veľmi baví. Pokiaľ ide o slávne priezvisko, je to tak, ako to je. Snažím sa ho využiť, ale keď sa niekedy obráti proti mne, tak to jednoducho tak chodí," poznamenal najstarší syn Michaela Douglasa, ktorý je v Karlových Varoch už druhýkrát. Pred piatimi rokmi tu na festivale sprevádzal svojho slávneho otca.

(osobitná spravodajkyňa TASR Alica Jančoková) ed