Na Bažant Pohode 2003 zastúpené takmer všetky kontinenty

BRATISLAVA 12. júla (SITA) - Okrem Antarktídy a Afriky budú na júlovom festivale Bažant Pohoda 2003 zastúpené všetky kontinenty sveta. Siedmy ročník podujatia začne v piatok 18. júla v Trenčíne aj s polmiliónovou podporou mesta. Na festivale sa predstaví

12. júl 2003 o 15:53 NULL

viac ako 100 účinkujúcich z 20-tich krajín. Piatkovým lákadlom je švédska skupina The Cardigans, ktorá ešte v ten večer odchádza na festival do Švajčiarska. Z najväčšej diaľky pricestujú Trio Mocoto z Brazílie, skupina Loonaloop z Austrálie a Skatalites z Jamajky, ktorá je zároveň skupinou s najvyšším vekovým priemerom. Najpočetnejšou skupinou je Městský orchestr mladých Dolní Benešov so 43 členmi. Jedinou čisto ženskou skupinou bude Havan open z Kuby.

Festival Bažant Pohoda je najväčším hudobným festivalom na Slovensku. Ako uviedol organizátor Michal Kaščák, služby na festivale bude zabezpečovať 200 členný štáb a o bezpečnosť sa bude starať bezpečnostná služba, polícia a hasiči. Priamo v areáli Pohody budú pristavené dve sanitky. Bažant Pohoda je známa aj v zahraničí a príde sa nA ňu pozrieť dokonca aj tridsaťčlenný zájazd z Fínska. Na návštevníkov čaká aj literárne a kinematografické pódium. Samozrejmosťou tohtoročnej akcie budú infostánky, festivalový bulletin, úschovňa, či internetová kaviareň, kde bude tento rok zdarma k dispozícii 38 počítačov. Sklamaní nezostanú ani priaznivci alternatívnych športov, k dispozícii bude napríklad balón, štvormiestna bungee trampolína či lietadlo, z ktorého budú môcť odvážlivci skákať.