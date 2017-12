Divákov čakajú premiéry dvoch filmov so slovenským zastúpením

BRATISLAVA 13. júla (SITA) - Slovenského diváka čakajú dve premiéry filmov, na výrobe ktorých sa podieľalo v menšom zastúpení aj Slovensko. Koncom augusta sa do kín dostanú snímky Ivana Vojnára Lesní chodci a o mesiac neskôr Neverné hry Michaely Pavlátove

j. Ako agentúru SITA informovala tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu Simona Nôtová-Tušerová, oba filmy prináša do slovenskej distribúcie Asociácia slovenských filmových klubov.

Lesní chodci rozprávajú príbeh dvojice romantických tulákov, ľudí z okraja spoločnosti s osudom vykorenenosti a zmareného života. Snažia sa nájsť samých seba vo svete, ktorý nedáva veľa šancí žiť podľa vlastných predstáv. Obom sa podarí vybudovať si vlastné vzťahy, ktoré sa však nakoniec rozbíjajú. Režisér I. Vojnár však na záver filmu dáva postavám i samotným divákom nádej do budúcnosti, a to prostredníctvom vzájomných vzťahov dospelých detí Rufusa a Čerčila. V hlavných úlohách sa divákom predstaví Jiří Schmitzer a Zdeněk Novák, s ktorými si zahrala napríklad aj Jitka Prosperi, Petra Poláková i známy český herec Josef Vinklář. Film, na ktorom režisér spolupracoval s kameramanom Ramunasom Greičiusom, ocenila na MFF v Zlíne medzinárodná porota pre hraný film krajín Visegrádu cenou ministra kultúry.

Druhá snímka Neverné hry je celovečerným debutom úspešnej animátorky M. Pavlátovej. Príbeh o vzájomnom hľadaní partnerskej harmónie klaviristky Evy, ktorú hrá Zuzana Stivínová, a jej manžela, hudobného skladateľa Petra (Peter Bebjak) nakrútila režisérka podľa scenára slovenskej autorky Tiny Diosi. Neverné hry sú komornou milostnou drámou o láske, nevere, ľudských zlyhaniach. Autorka nakrúcala snímku na slovensko-maďarskom pomedzí v Štúrove a za kamerou stál úspešný slovenský kameraman Martin Štrba. Okrem hlavných predstaviteľov sa vo filme predstaví aj Jana Hubinská, Vladimír Hajdu a Kristína Svarinská.

Ako dodala Nôtová-Tušerová, v tomto roku by mali mať premiéru ešte tri slovenské filmy. Ako prvú by mali diváci spoznať slovensko-českú snímku Mira Šindelku Zostane to medzi nami, ďalej slovensko-americko-český film Pokrvné vzťahy Olega Harenčára a ako posledný úspešný dokument Mateja Mináča Nicholas Winton - Sila ľudskosti.