CD

nové CD na trhu

14. júl 2003 o 12:00

Blind Guardian: Live

Virgin Music/EMI 2003

Technicky precízne speedmetalové kvarteto z nemeckého Krefeldu so sklonom ku gotike a vášni k Tolkienovým fantasy textom vydáva druhý live-album, reprezentatívnejší než Tokyo Tales spred desiatich rokov. Má formu 2CD a na každom je 11 skladieb z vlaňajšieho celosvetového turné. Nahrávalo sa v Tokiu, Štokholme, Benátkach, Miláne, Barcelone, Moskve. Popularita kapely je v metalových kruhoch taká veľká, že spevák Hansi Kürsch mohol vo viacerých skladbách nechať refrény len na fanúšikoch. Z ich zborového spevu chvíľami naskakujú zimomriavky. Vyčerpávajúci hudobný obsah podčiarkuje pútavý booklet, ktorý obsahuje 51 fotografií z turné.

Satyricon: Volcano

Capitol/EMI 2002

Ani blackmetal neodolal náporu súčasnej elektroniky a rôznych syntezátorových zvukov, ale nórske duo Satyr a Frost zo skupiny Satyricon ich do neho zapracúva nenápadne a účelne. Chladný gitarový zvuk ôsmich piesní na albume len na prvý pohľad pôsobí sterilne a nudne, no skrýva v sebe množstvo nápadov a riffov, ktoré stojí za to objavovať. Album, ktorý trpezlivým poslucháčom vydrží v prehrávači určite dlhšie než mnohé súčasné komerčné kapely jedného hitu.

Anthrax: We‘ve come for you all

Nuclear Blast/M.A.B. 2003

Newyorskí thrashmetaloví veteráni stále žijú a hudba ich znovu baví. Jadro skupiny, spevák John Bush a gitarista Ian Scott prežili veľké problémy a zmenu vydavateľstva a po dlhšej prestávke (posledný regulárny album Volume 8 vyšiel pred piatimi rokmi) nahrali nový album. Bez prevratných zmien, ale tie od kapely, ktorá existuje viac než 20 rokov, už nikto nečaká. Albumu dominujú stále trhané rytmy, zmeny tempa s prvkami punku, ku ktorému mal Anthrax vždy blízko.

Helloween: Rabbit don‘t come easy

Nuclear Blast/M.A. B. 2003

Temný a novátorský album Dark Ride z roku 2000 fanúšikov nemeckej speedmetalovej veličiny zaskočil, a tak sa na novom albume radšej vrátili k osvedčeným skladbám. Už bez Uliho Kuscha a Rolanda Grapowa, ktorí sa po nezhodách rozhodli založiť vlastnú skupinu Masterplan. Aj bez nich však Helloween vyčarili zaujímavý album, ktorý by Nemcov mal udržať nad vodou. Aj preto, že počas nahrávania sedel za bicími Mikkey Dee z legendárnych Motörhead (novým gitaristom sa stal Sasha Gerstner).

Opeth: Damnation

Koch Records 2003

Siedme dielo švédsko-uruguajskej deathmetalovej štvorice, ktorá sa nebojí experimentovať s tvrdým rockom. „Je to mix metalu, artrocku a hardrocku sedemdesiatych rokov,“ tvrdí líder kapely Mikael Akerfeld o novom albume, ktorý je voľným pokračovaním vlaňajšieho CD Deliverance. Kým to stavilo na rýchlosť a agresivitu, u Damnation je prvoradé zvoľnenie a emócie. Svojská muzika kapely, ktorá si nikdy nezakladala na imidži. (rh)