Magazín Rolling Stone zodpovedal najčastejšie otázky čitateľov

14. júl 2003 o 12:52 TASR

New York/Londýn 14. júla (TASR) - Bratia Gibbovci z austrálskej formácie The Bee Gees nekomponovali megahity filmu Horúčka sobotňajšej noci počas nakrúcania pornofilmu, ale v Chateau d'Herouville neďaleko Paríža, kde sa predtým nakrúcalo viacero pornografických filmov.

To je iba jedna z odpovedí expertov, ktorých oslovil uznávaný hudobný magazín Rolling Stone, aby vo svojom najnovšom vydaní prezentoval odpovede na početné otázky čitateľov, ktoré v nejednom prípade objasňujú kontroverzné témy a uvádzajú na pravú mieru dodnes kolujúce špekulácie.

Ani periodikum, ktoré vychádza od roku 1967 a ktoré sa teší nielen čitateľskej priazni, ale zachováva si aj kredit odbornej verejnosti, však nedokázalo nájsť jednoznačné odpovede na všetky čitateľské otázky.

Jedným z príkladov je polemika o tom, či frontman formácie The Doors Jim Morrison splnil vlastnú hrozbu a skutočne ukázal publiku penis, o čom sa od marca 1969 sporia sudcovia, policajti, niekdajší kolegovia, hudobní publicisti a samozrejme fanúšikovia. Rolling Stone prispel do tejto diskusie citovaním názoru, podľa ktorého došlo u zainteresovaných ku "kolektívnej halucinácii" s výsledkom, že videli to, čo chceli.

Nie úplne novou informáciou je objasnenie pôvodu nórskej rodáčky a jednej z vokalistiek švédskej skupiny Abba, Anny-Fridy Lyngstadovej. Jej skutočným otcom je naozaj bývalý príslušník ozbrojených síl nemeckej Tretej ríše Alfred Haase, s ktorým sa speváčka stretla až v roku 1977. Mama tejto slávnej osobnosti opustila po oslobodení Nórska krajinu vedno s malou dcérkou, pretože by ju tam boli - ako "exmilenku" nemeckého vojaka - čakali tristné časy.

Fámy o tom, že šéf skupiny The Clash Joe Strummer behával prezlečený za sliepku, sú pravdivé iba sčasti. Kostým totiž spoluzakladateľ tejto formácie k behu nepotreboval, ale v roku 1981 absolvoval bez akéhokoľvek tréningu londýnsky maratón, o rok neskôr si to zopakoval v Paríži a v roku 1983 štartoval opäť na viac ako 42-kilometrovej trati v britskej metropole.

Magazín sa venuje aj intímnostiam zo života Kráľa rockďnďrollu Elvisa Presleyho, ktorý mal údajne rád ženy malého vzrastu, naopak príslušníčky nežného pohlavia s veľkými rukami, či nohami neobľuboval. Predčasne zosnulý spevák mimoriadne dbal na to, aby jeho príležitostné priateľky nezostali tehotné. Elvisa priam elektrizovali ženy, ktoré mali za sebou už pôrod.

Rolling Stone uvádza na pravú mieru fámy o údajnom vytetovaní jedálneho lístka na hruď rockového pesničkára Toma Waitsa. Táto "pseudoinformácia" mala spevákovi poslúžiť v minulosti iba ako spomienka na obdobie, keď v San Diegu pracoval v istej pizzerii.

Čitatelia sa ďalej dozvedia okrem iného aj to, že členovia formácie Grateful Dead konzumovali počas nahrávania prvého albumu v štúdiu údajne tabletky na chudnutie, obsahujúce aj amfetamín a že niekdajší basgistarista skupiny Iron Butterfly Philip Kramer, ktorý pracoval ako inžinier aj na vývoji amerických rakiet MX, sa nestal obeťou zločinu, ani únosu mimozemšťanov, ale zrejme spáchal samovraždu. Jeho telesné pozostatky našli štyri roky po tom, čo na tiesňovej telefonickej linke oznámil svoj zámer odísť zo života, v 70-metrovej priepasti v kalifornskom Malibu.