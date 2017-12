Nemôžem si pripúšťať strach

15. júl 2003 o 9:00

Jiří Langmajer a Hana Maciuchová. FOTO - ČTK

Český herec Jiří Langmajer príde so svojím novým Hamletom v auguste aj na Bratislavský hradSprevádza ho povesť rebelanta, za ktorú môžu aj úlohy mladých mužov, búriacich sa proti spoločnosti, ktoré ho často na javisku stretávajú. Hral krásne postavy klasického repertoáru: Peera Gynta, Platonova, Caligulu, Kráľa Oidipa. Dnes sa tvár JIŘÍHO LANGMAJERA stala výkladnou skriňou Letných shakespearovských slávností, divadelnou udalosťou roka. Ovácie, ktoré zažíval vlani Jan Tříska v úlohe kráľa Leara, dnes patria jeho Hamletovi.

Pred rokom ste na Letných shakespearovských slávnostiach povedali, že o Hamletovi nesnívate, lebo si ho asi ťažko zahráte. Bol to šok, keď ste dostali ponuku?

„Neprišlo to z čistého neba. Už počas Kráľa Leara sa ma jeden z producentov pýtal, čo by som si rád zahral. Povedal som, že hrám Kohoutovho Úbohého vraha a v ňom sa citujú pasáže z Hamleta. A potom niekedy na jeseň mi zavolali, že zohnali peniaze. Keby si ma však Martin Huba nevybral ako Edgara v Kráľovi Learovi, asi by sa to nikdy nestalo.“

V divadle ide často o šťastie, nie?

„Neviem, či ide v divadle o šťastie, ale ja ho mám. Divadlo je predovšetkým ťažká práca, stres a niekedy aj veľká radosť.“

Je Hamlet taká úloha, ktorá sa neodmieta?

„Presne.“

Ide z Hamleta strach?

„Mám skôr veľké obavy sám zo seba.“

Z čoho?

„Aby som mal dosť síl, aby mi neskolaboval hlas. Nemôžem si pripúšťať strach, že sa to nepodarí. Dal som do toho všetko, a ak po dvoch mesiacoch zistím, že to nevyšlo, tak na to nemám.“

Aký je váš Hamlet?

„Niekedy nepríjemný, arogantný, výbušný, ale ľahko podľahne citom. Je tiež rozorvaný, uplakaný, niekedy fanfarón a namyslený, zároveň tiež veľmi pokorný a plný obáv a strachu.“

Čo ste sa naučili od Jana Třísku?

„Spočiatku sa mi zdalo, že sa ku kolegom správa arogantne, no potom som si uvedomil, že som mu krivdil. Teraz mu rozumiem, tiež sa dostal do zúfalej situácie, že veľmi ťažkú postavu skúšal na ‚preskačku‘, ako prichádzali a neprichádzali herci a alternácie. Hovorili sme si, nech ide niekam, Američan z Vysočian, ale teraz sa mu ospravedlňujem a vzdávam mu hold. Momentálne máme veľmi priateľský aj profesionálny vzťah.“

TOMÁŠ KARGER, Praha

Predstavením Hamlet sa začal v priestoroch Najvyššieho kastelánstva na Pražskom hrade 7. ročník Letných shakespearovských slávností. Odštartoval tak maratón takmer deväťdesiatich divadelných predstavení, ktoré môžu diváci vidieť v Prahe, na brnianskom Špilberku a na Hlavnom nádvorí Bratislavského hradu. Hamleta režírovala Lucie Bělohradská a titulnú úlohu stvárnil Jiří Langmajer, vedľa ktorého sa objavil napríklad Martin Stropnický, Petra Špalková či Eva Salzmannová. Popularita divadla pod otvoreným nebom z roka na rok stúpa, vlaňajší 6. ročník navštívilo tridsaťtisíc divákov. Vtedy mala najväčší úspech inscenácia Kráľ Lear v naštudovaní Martina Hubu. Leara stvárnil Jan Tříska, ktorý sa touto úlohou po 27 rokoch vrátil k českému divadlu. „Lear, to je niečo, čo nemožno odmietnuť! Ak vás stretne, tak iba raz za život. A to predstavenie má akúsi neopakovateľnú atmosféru,“ hovorí Jan Tříska o úlohe a predstavení, v ktorom ho môžu diváci vidieť aj toto leto, dokonca s ním príde aj do Spišskej Novej Vsi.

Hamlet s Langmajerom zasa bude mať päť augustových predstavení na Bratislavskom hrade, 13. augusta sa hrá pre pozvaných hostí, na ďalšie štyri predstavenia od 14. do 17. augusta sa už lístky predávajú. (kul)