Premiéry dvoch filmov so slovenským zastúpením

15. júl 2003 o 13:00

BRATISLAVA – Slovenského diváka čakajú dve premiéry filmov, na výrobe ktorých sa podieľalo v menšom zastúpení aj Slovensko. Koncom augusta sa do kín dostane snímka Ivana Vojnára Lesní chodci a o mesiac neskôr Neverné hry Michaely Pavlátovej. Oba filmy prináša do slovenskej distribúcie Asociácia slovenských filmových klubov. Podľa Simony Nôtovej-Tušerovej zo Slovenského filmového ústavu by v tomto roku mali mať premiéru ešte tri slovenské filmy. Ako prvú by mali diváci spoznať slovensko-českú snímku Mira Šindelku Zostane to medzi nami, ďalej slovensko-americko-český film Pokrvné vzťahy Olega Harenčára a dokument Mateja Mináča Nicholas Winton – Sila ľudskosti. (tasr)