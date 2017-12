Gareth Gates priznal pomer s tehotnou Jordan

BRATISLAVA 15. júla (SITA) - Gareth Gates priznal, že mal pomer s modelkou Jordan. Spevák to najskôr popieral aj napriek modelkiným priznaniam v bulvárnych časopisoch. Nakoniec však všetko vysvetlil v ...

15. júl 2003 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 15. júla (SITA) - Gareth Gates priznal, že mal pomer s modelkou Jordan. Spevák to najskôr popieral aj napriek modelkiným priznaniam v bulvárnych časopisoch. Nakoniec však všetko vysvetlil v rozhovore pre Heat: "Mal som 17 rokov a práve som sa presťahoval z Bradfortu do Londýna keď, aby som bol úprimný, ma ona prenasledovala. Bol som prekvapený, prečo to zverejnila, keďže si myslím, že vzťahy medzi ľuďmi sú súkromnou záležitosťou." Jordan, pravým menom Katie Priceová, tvrdí, že mala s Garethom trojmesačný vzťah, on to však poprel a povedal, že to bolo ešte menej.