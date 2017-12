Lou Reed koncertuje v Budapešti

15. júl 2003 o 18:00 TASR

Budapešť 15. júla (TASR) - Kultová osobnosť undergroundovej hudby, americký spevák Lou Reed, sa dnes predstaví budapeštianskemu publiku. Jeden zo zakladateľov tohto hudobného prúdu vystúpi v Maďarsku už tretíkrát, tentoraz na Margitinom ostrove.

Autor a interpret hitov A Sweet Jane, Dirty Blvd, Walk On the Wild Side, The Day John Kennedy Died, Heroin, Perfect Day patrí už tri desaťročia spolu s Bobom Dylanom, Jimom Morrisonom a Neilom Youngom medzi významné osobnosti, ktoré prostredníctvom rockovej hudby obnovili americkú poéziu.

Šesťdesiatjeden ročný umelec koncertoval v Maďarsku v rokoch 1996 a 2000.

(spravodajca TASR Ladislav Vallach) ed