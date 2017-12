Seba by som určite nezniesol

Hollywoodska hviezda George Clooney po prvýkrát režíroval. A pred kamerou mal ďalšie hviezdy

16. júl 2003 o 13:00

George Clooney. FOTO - ČTK

Zajtra prichádza do slovenských kín režijný debut GEORGEA CLOONEYHO Miluj svojho zabijaka o zašlej sláve šoubiznisu a tajných služieb. Na jeho európskej premiére v Berlíne hovoril Clooney s novinármi o zábave, hraní, vraždení a svojej starej tete.

Čo sa herec Clooney naučil od režiséra Clooneyho?

„Plno vecí.“

Napríklad?

„Najdôležitejšie je: keď ako herec niečo nakrúcate, myslíte na to, čo je dôležité pre postavu, ktorú hráte. Režisérovi je to jedno. Ten sa musí starať o to, aby fungovala scéna.“

Scéna?

„Vezmite si scénu, v ktorej vám dodajú pizzu. Nepotrebujem dodávateľa, čo mi bude zoširoka vysvetľovať, prečo mi teraz dodáva pizzu. Potrebujem iba pizzu.“

A čo by herec Clooney povedal na režiséra Clooneyho?

„Nezniesol by sa s ním. Mám rád výsledok, nie proces. Aj keď nakrúcanie všetkých bavilo. Ale vedel som, že film má byť predovšetkým vizuálny. A hercom tak nezostalo veľa priestoru. Ako herca by ma to rozčúlilo.“

S niektorými kolegami, napríklad s Juliou Robertsovou, ste priatelia, často ste spolu hrali. Ale teraz ste tým, kto určuje, čo sa bude robiť. Aké ťažké je toto striedaní rolí?

„Je to otázka dôvery. Ale keď som s priateľmi, väčšinou som ja ten, kto veci iniciuje, napríklad jazdy na motorkách alebo tak. To je moja prirodzená danosť.“

Musia byť režiséri diktátori?

„Áno. Nie však nutne zlí diktátori. Len raz sa mi stalo, že som pri nakrúcaní zvýšil hlas. Vlastne, stále sme sa smiali. A boli sme aj vždy rýchlo hotoví. Film sme skončili pred termínom a ani sme nevyčerpali celý rozpočet.“

Koľko ste museli robiť ústupkov?

„Žiadny. Okrem toho, že sme si v jednej scéne naplánovali, že do kamery sa pozrie pes. Ale nepozrel sa. Nakrúcali sme to päťkrát, a potom som povedal: kašlite na psa.“

To znie spontánne. Michael Caine hercom radí: Jednoducho hraj! Aj vy ste taký?

„To je vždy moje motto. Môj hrdina je Spencer Tracy. Na zemi mal značky, a podľa nich sa orientoval. Ale tak ako všetko, čo robil, aj toto integroval do hrania a už na to viac nemyslel. Spoliehal sa na to, že pracuje s dobrou látkou a dobrými režisérmi. Aj ja to tak vidím. Nemyslím si, že musím zabíjať ľudí, aby som mohol hrať vraha.“

Váš film hovorí o živote televízneho producenta Chucka Barrisa, skutočnej postave. Chuck Barris tvrdí, že robil zabijaka pre CIA. Záležalo vám na tom, či je to pravda?

„Kto Chucka Barrisa pozná, neverí, že bol naozaj nájomný vrah. Fascinuje ma, že to o sebe tvrdí - a ten príbeh som chcel porozprávať.“

Vlastný životopis Chucka Barrisa sa končí piesňou Beatles Ob-la-di, Ob-la-da. Vy ste namiesto toho vybrali pieseň There is no business like showbusiness, teda Žiadny biznis nie je ako šoubiznis, ktorú spieva vaša teta, speváčka Rosemary Clooney. Chceli ste ju mať vo filme?

„Pôvodne som chcel ten film skončiť vetou There is one business like showbusiness, narážkou na CIA. Keď som nakrúcal, moja teta dostala rakovinu. Povedal som si, toto je krásny koniec filmu a tiež malá pocta tete.“

EDWIN GRASSMEIER